Stichtag wackelt

Der Kabinettstermin steht offenbar, doch der Zeitplan der Krypto-Steuer in Deutschland wackelt: Was bedeutet das für die Steuerfreiheit nach einem Jahr Haltedauer?

• Der geplante Kabinettsbeschluss wurde verschoben, und Experten bezweifeln, ob der ursprünglich angestrebte Starttermin im April 2027 realistisch ist, da noch offene Fragen und Koalitionsgespräche bestehen.

• Der Entwurf sieht vor, dass Tauschvorgänge nach dem Stichtag ebenfalls unter die neue Regelung fallen, was den Steuerstatus von Kryptowährungen beeinflusst, und der Zeitpunkt des Zuflusses entscheidend wird.

• Die Bundesregierung plant eine Reform der Krypto-Steuer, bei der ab 2027 Gewinne aus Kryptowährungen wie Bitcoin als Kapitalerträge besteuert werden sollen, wobei Altbestände vorerst ausgenommen bleiben.

Neuer möglicher Kabinettstermin bringt die Bitcoin-Haltefrist wieder auf die Tagesordnung

Altbestände bleiben nach dem Entwurf außen vor, ein Tausch kann das ändern

Ein Gegner der Reform hält den Zeitplan für kaum einzuhalten

Die Bundesregierung nimmt bei der Krypto-Steuer offenbar einen neuen Anlauf: Laut einer Kabinettszeitplanung soll sich die Bundesregierung am 9. Dezember mit dem Gesetzentwurf befassen. Für Anleger von Kryptowährungen wie Bitcoin und Co. geht es um die Frage, ob die Steuerfreiheit nach einem Jahr Haltedauer künftig entfällt. Bis zu einer Gesetzesänderung gilt sie unverändert.

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Was der Entwurf für Bitcoin-Anleger ändert

Das Bundesfinanzministerium legte am 30. September den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Reform der Besteuerung bestimmter Kryptowerte im Privatvermögen vor. Einkünfte aus Kryptowerten sollen danach als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten, Gewinne aus Bitcoin und Ether fristenunabhängig besteuert werden. Vorgesehen ist die Abgeltungsteuer von 25 Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer. Bisher bleiben Gewinne nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei.

Die neue Besteuerung soll ab dem 1. Januar 2027 für Kryptowerte gelten, die nach dem 31. Dezember 2026 angeschafft werden oder zufließen. Für Altbestände bleibt es bei der bisherigen Rechtslage. Nach dem Entwurf fiele aber auch ein Coin, der nach dem Stichtag durch Tausch zugeht, unter das neue Recht, selbst wenn der hingegebene Coin aus dem Altbestand stammt. Dr. Klaus Himmer von Flick Gocke Schaumburg ordnete Ende Oktober in einem Beitrag der Börsen-Zeitung ein, dass der Sparer-Pauschbetrag von 1.000 Euro greifen würde und Verluste unabhängig von der Haltedauer verrechenbar wären.

Damit hängt der Steuerstatus einer Position künftig am Zeitpunkt des Zuflusses, nicht allein an der Haltedauer. Für Bitcoin-Halter wird die Trennung zwischen Alt- und Neubestand zum Kern der Reform.

Warum der Kabinettstermin keine Entscheidung ist

Die Kabinettsbefassung, die ursprünglich für den 14. Oktober vorgesehen war, wurde verschoben. Im November berichteten mehrere Medien übereinstimmend, die Bundesregierung habe das Vorhaben vorerst verschoben, nach neuer Planung solle es doch noch 2026 Thema im Kabinett werden. Die Unionsfraktion äußerte sich dem Bericht zufolge kritisch.

Der finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion merkte auf Abgeordnetenwatch.de an, die einjährige Haltefrist gelte auch für Gold, eine abweichende Behandlung von Krypto-Werten brauche eine tragfähige Begründung. Zudem sehe er offene Fragen bei der Einnahmeprognose. Das Bundesfinanzministerium rechnet mit Mehreinnahmen von rund 70 Millionen Euro im Jahr 2027, bis 2031 sollen es 350 Millionen Euro jährlich werden.

Nach einem Kabinettsbeschluss müsste zunächst der Bundesrat den Entwurf beraten, danach würde der Bundestag verabschieden, anschließend müsste die Länderkammer erneut zustimmen. Die letzte reguläre Bundesratssitzung 2026 findet laut Terminplan am 18. Dezember statt. Ein Kabinettsbeschluss allein würde die Änderung also noch nicht sichern.

Frank Schäffler zweifelt am Zeitplan

Frank Schäffler, ehemaliger FDP-Bundestagsabgeordneter und Gegner der Abschaffung, postete auf X, der Kabinettstermin sei aufgeschoben und nicht aufgehoben. Der Entwurf sei zur Beratung vorgesehen, und das zeige weiteren Gesprächsbedarf in der Koalition; ein vollständiges Scheitern halte er weiterhin für möglich. Den ursprünglich angestrebten Start am 1. April 2027 hält er für kaum noch einzuhalten, ein Inkrafttreten zwischen Mitte Mai und Anfang Juni 2027 sei wesentlich realistischer. In einem Substack-Beitrag hält Schäffler den Stichtag für wackelig und ruft Anleger auf, ihren Abgeordneten zu schreiben.

Der automatische Steuerabzug durch Dienstleister soll laut Entwurf erst ab 1. Januar 2028 gelten. Fehlen belastbare Angaben zu Anschaffungskosten und Anschaffungszeitpunkt, würde ersatzweise von Neubestand ausgegangen und der Abzug nach 50 Prozent der Erlöse bemessen. Nach Himmers Einordnung gewinnt deshalb die Dokumentation von Anschaffungsdaten je Position an Bedeutung.

Selbst bei einem Kabinettsbeschluss bleibt demnach offen, ob Stichtag und Starttermin halten. Ein Beschluss würde das parlamentarische Verfahren eröffnen, ein erneutes Verschieben spräche für anhaltenden Klärungsbedarf in der Koalition.

Bettina Schneider, Redaktion Finanzen.net

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