Strategy-Aktie im Aufwind: Unternehmen öffnet sich für den Verkauf von Bitcoin
29.06.26 15:15 Uhr
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Strategy reagiert mit einem umfassenden Kapitalrahmen auf die jüngsten Zweifel an seinem Finanzierungsmodell. Anleger reagieren erleichtert.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch