Strategy-Aktie im Fokus: Ein Blick hinter die Milliarden-Bitcoin-Wette
16.06.26 03:17 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Devisen
52.742,3871 CHF 59,3022 CHF 0,11%
57.260,4518 EUR 58,1235 EUR 0,10%
49.491,6685 GBP 64,6644 GBP 0,13%
10.628.055,6807 JPY 2.740,8028 JPY 0,03%
66.360,1543 USD 48,9165 USD 0,07%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,10%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,09%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,12%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 4,55%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,07%
Strategy hat sich zum weltweit grössten börsennotierten Bitcoin-Halter entwickelt. Die Finanzierung über Wandelanleihen birgt jedoch Risiken für die Bilanz.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch