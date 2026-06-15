Strategy-Aktie im Fokus: Ein Blick hinter die Milliarden-Bitcoin-Wette

Strategy hat sich zum weltweit grössten börsennotierten Bitcoin-Halter entwickelt. Die Finanzierung über Wandelanleihen birgt jedoch Risiken für die Bilanz. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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Heute im Fokus Abkommen zwiscne USA und Iran: DAX und Wall Street letztlich stark -- SpaceX nach Rekord-IPO im Blick -- Redcare, Infineon, Chip-Aktien, Rheinmetall, Ölaktien, Allianz, Lufthansa, TUI im Fokus SpaceX-IPO wirbelt Raumfahrt-Aktien wie Rocket Lab, Redwire und AST SpaceMobile auf. Roku-Aktie steigt durch Fox-Übernahmeangebot. OHB plant Kapitalerhöhung. Daimler Truck: Konsequenter Strategiewechsel soll Milliarden-Umsatz einspielen. Commerzbank im Fokus: UniCredit schaltet Bafin ein. Paramount erhält grünes Licht: US-Regierung genehmigt Warner-Übernahme. SpaceX-IPO entfacht Tech-Rally: Aktien von SoftBank, Samsung, Intel, Infineon & Co. profitieren.

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