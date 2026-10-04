Sui: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht
Bei einem frühen Einstieg in Sui hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Gestern vor 1 Jahr war ein Sui 3,581 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 279,25 SUI im Depot. Da sich der Kurs von SUI-USD gestern auf 1,183 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 330,48 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 66,95 Prozent verringert.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 18.08.2026 bei 0,6519 USD. Am 06.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3,630 USD.
Redaktion finanzen.net
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