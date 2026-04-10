Sui: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet

Entwicklung der Investition

Vor Jahren Sui gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Gestern vor 1 Jahr notierte Sui bei 2,189 USD. Bei einer Investition von 100 USD in SUI vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 45,69 Sui. Die gehaltenen Coins wären am 11.04.2026 43,01 USD wert gewesen, da der SUI-USD-Kurs bei 0,9414 USD lag. Damit hätte sich die Investition um 56,99 Prozent verkleinert.

Am 29.03.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,8454 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 27.07.2025 erreicht und liegt bei 4,328 USD.

Redaktion finanzen.net