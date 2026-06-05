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Profitable SUI-Anlage?

Sui: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht

07.06.26 11:03 Uhr
Sui: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht | finanzen.net

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Sui verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SUI/USD (Sui-US-Dollar)
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Charts|News

Sui notierte am 06.06.2025 bei 3,201 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in SUI investiert, befänden sich nun 3.124,36 Sui in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2.245,82 USD, da sich der Wert von Sui am 06.06.2026 auf 0,7188 USD belief. Damit wäre die Investition um 77,54 Prozent gesunken.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte SUI am 05.06.2026 bei 0,7007 USD. Am 27.07.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4,328 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com