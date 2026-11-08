Sui: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

Entwicklung unter der Lupe

08.11.26 11:03 Uhr

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Sui-Engagements gewesen.

Bei 0,6519 USD erreichte der Coin am 18.08.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Sui liegt derzeit bei 2,163 USD und wurde am 10.11.2025 erreicht.

Sui war am 07.11.2025 2,141 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in SUI investierten, hätten nun 46,70 Sui im Portfolio. Da sich der Kurs von SUI-USD gestern auf 0,8557 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 39,96 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 60,04 Prozent vermindert.

Ausgewählte Hebelprodukte auf SUI/USD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SUI/USD

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung