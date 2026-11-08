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Entwicklung unter der Lupe

Sui: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

Sui: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Sui-Engagements gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SUI/USD (Sui-US-Dollar)
0.85 USD -0.01 USD -0.94 %
Charts | News

Sui war am 07.11.2025 2,141 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in SUI investierten, hätten nun 46,70 Sui im Portfolio. Da sich der Kurs von SUI-USD gestern auf 0,8557 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 39,96 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 60,04 Prozent vermindert.

Bei 0,6519 USD erreichte der Coin am 18.08.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Sui liegt derzeit bei 2,163 USD und wurde am 10.11.2025 erreicht.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

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