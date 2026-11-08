Sui: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Sui-Engagements gewesen.
Sui war am 07.11.2025 2,141 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in SUI investierten, hätten nun 46,70 Sui im Portfolio. Da sich der Kurs von SUI-USD gestern auf 0,8557 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 39,96 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 60,04 Prozent vermindert.
Bei 0,6519 USD erreichte der Coin am 18.08.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Sui liegt derzeit bei 2,163 USD und wurde am 10.11.2025 erreicht.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf SUI/USD
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SUI/USD
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com