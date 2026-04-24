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Investment unter der Lupe

Sui: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

26.04.26 11:03 Uhr
Sui: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen | finanzen.net

Vor Jahren in Sui eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SUI/USD (Sui-US-Dollar)
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Sui wurde am 25.04.2025 zu einem Wert von 3,507 USD gehandelt. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2.851,31 SUI im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2.676,33 USD, da sich der Wert von Sui am 25.04.2026 auf 0,9386 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 73,24 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief von SUI liegt derzeit bei 0,8454 USD und wurde am 29.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 27.07.2025 erreicht und liegt bei 4,328 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com