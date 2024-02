$SUI steigt trotz Marktkorrektur um 62 %; neuer Vorverkauf wird auf 4 Mio. US-Dollar geschätzt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Inmitten der Rückschläge im breiten Markt haben einige Kryptowährungen Widerstandsfähigkeit und bemerkenswertes Wachstum bewiesen. Interessant ist, dass $SUI (der native Token des Sui-Blockchain-Netzwerks) trotz des vorherrschenden Drucks am Markt um 62 % gestiegen ist. Darüber hinaus hat das beste kommende ICO, Galaxy Fox, als potenzieller Game-Changer im Krypto-Bereich Aufmerksamkeit erregt, wobei sein Token voraussichtlich bald über 4 Millionen US-Dollar explodieren wird.

$SUI steigt trotz bärischer Stimmung um 62 %

Angesichts der rückläufigen Marktbedingungen hat sich $SUI als herausragender Performer erwiesen und konnte kürzlich einen bemerkenswerten Wertanstieg von 62 % verzeichnen. Dieser beeindruckende Anstieg ist auf das schnelle Wachstum der Aktivität und Akzeptanz durch Entwickler und Benutzer innerhalb des Sui-Ökosystems zurückzuführen.

Ein wichtiger Katalysator für den Anstieg von $SUI ist der in DeFi-Protokollen gebundene Gesamtwert (TVL), der in weniger als zwei Wochen 350 Millionen US-Dollar übersteigt. Dieser kometenhafte Aufstieg hat Sui laut TVL in die Top 15 aller Blockchain-Netzwerke geführt, was auf einen wachsenden realen Nutzen und finanziellen Wert durch Sui DeFi hindeutet.

Suripiens.sui berichtete, dass das Sui-Ökosystem mit einem TVL von über 400 Millionen US-Dollar neue Rekorde aufgestellt habe. Dieses grundlegende Wachstum und die einzigartige objektzentrierte Architektur von Sui, die auf Geschwindigkeit und Skalierbarkeit optimiert ist, machen $SUI zu einer überzeugenden Investition. Der jüngste Anstieg spiegelt das wachsende Vertrauen in Suis Zukunft im Kryptobereich wider und macht ihn zu einer attraktiven Gelegenheit für Anleger, sich in der Komplexität des Marktes zurechtzufinden.

Der Vorverkauf von Galaxy Fox peilt 4 Millionen US-Dollar an

Galaxy Fox hat sich für Enthusiasten, die optimistisch in Bezug auf GameFi und Memecoins sind, als Top-Anwärter für den besten bevorstehenden ICO herausgestellt, in den man investieren kann. Die Konvergenz dieser beiden Narrative hat Galaxy Fox auf neue Höchststände katapultiert und zeigt eine frühe Dynamik im Token-Vorverkauf, die auf ein potenzielles Durchhaltevermögen hinweist.

Der laufende Vorverkauf hat in kurzer Zeit über 3 Millionen US-Dollar gesammelt und dürfte bald die 4-Millionen-Dollar-Marke erreichen, was die Fähigkeit von Galaxy Fox unterstreicht, in der Krypto-Community für Aufregung zu sorgen und diese aufrechtzuerhalten. Dieser Erfolg bereitet das Projekt auf eine spannende Preisfindungsphase im Jahr 2024 vor.

Das Ökosystem von Galaxy Fox ist auf robustes Wachstum ausgelegt und bietet Staking-Prämien, ein deflationäres Tokenomics-Modell, ein verlockendes Web3-Endless-Runner-Spiel, eine bevorstehende NFT-Sammlung und einen NFT-Marktplatz sowie eine Treasury, die sich der Förderung des Wachstums im Ökosystem widmet. Sein cleveres Steuersystem und die geringe Marktkapitalisierung statuieren bei Galaxy Fox ein unglaubliches Aufwärtspotenzial.

$GFOX, der native Token, steht im Mittelpunkt dieses innovativen Meme-Coin-Projekts. Mit dem Erfolg des Vorverkaufs hat es sich zu einer der derzeit besten günstigen Kryptowährungen entwickelt. Galaxy Fox zeichnet sich ferner durch das Play-to-Earn-Spiel aus und bietet Web-3-Gaming-Enthusiasten eine ansprechende Umgebung, in der sie um Spitzenplätze konkurrieren.

Die Einbeziehung der NFT-Sammlung, die voraussichtlich während des Vorverkaufs erscheinen wird, verbessert das Gameplay weiter und bietet zusätzliche Möglichkeiten für den Token-Erwerb. Die Staking Plattform von Galaxy Fox ermöglicht es Anlegern, ihre $GFOX-Token zu staken und so einen Anteil an den Staking-Prämien in Höhe von 2 % jeder $GFOX-Transaktion zu erhalten. Dies bietet Anlegern nicht nur die Möglichkeit, passives Einkommen zu generieren, sondern fördert auch die Loyalität innerhalb des Galaxy Fox-Ökosystems. Was Galaxy Fox wirklich auszeichnet, ist seine einzigartige Verbindung zur physischen Welt. Im Gegensatz zu vielen Kryptoprojekten, die auf den digitalen Bereich beschränkt sind, können Galaxy Fox-Enthusiasten das Projekt durch greifbare Sammlerstücke und Modeartikel, die auf der Galaxy Fox-Website verfügbar sind, in ihr Leben integrieren.



Mit Galaxy Fox die Chance nutzen

Während Investoren Chancen in einem herausfordernden Markt bewerten, zeichnet sich Galaxy Fox nicht nur durch sein finanzielles Potenzial, sondern auch durch sein Engagement für Innovation und gesellschaftliches Engagement aus.

Die nächste Vorverkaufsphase mit einem Token-Preis von 0,002178 US-Dollar steht vor der Tür. Jetzt ist es an der Zeit, dieses beste kommende ICO zu erkunden. Denn Galaxy Fox ist ein Projekt, das die Essenz von GameFi und Memecoins verkörpert und eine vielfältige Investitionsmöglichkeit bietet. Anleger können jetzt die Website von Galaxy Fox besuchen oder der Telegram-Community beitreten. Die Reise zu potenziellen Gewinnen und einem neu definierten Memecoin-Erlebnis beginnt mit Galaxy Fox.

