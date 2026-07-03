Sui: Wie viel eine Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

Krypto-Performance im Fokus

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Sui-Engagements gewesen.

Gestern vor 1 Jahr war ein Sui 2,877 USD wert. Wenn ein Investor damals 100 USD in SUI investiert hätte, befänden sich nun 34,76 Sui in seinem Depot. Da sich der Wert eines Coins am 04.07.2026 auf 0,7618 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26,48 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -73,52 Prozent.

Bei 0,6807 USD erreichte SUI am 28.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 4,328 USD erreichte die Kryptowährung am 27.07.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net