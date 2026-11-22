Krypto-Performance im Fokus

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Sui-Engagements gewesen.

Bei 0,6483 USD erreichte SUI am 21.11.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 1,906 USD erreichte die Kryptowährung am 06.01.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Gestern vor 1 Jahr war ein Sui 1,392 USD wert. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in SUI investiert hätte, befänden sich nun 7.185,56 Sui in seinem Depot. Da sich der Wert eines Coins am 21.11.2026 auf 0,6483 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4.658,05 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -53,42 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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