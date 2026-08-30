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Investition im Fokus

Sui: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Sui: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Das wäre der Verlust bei einem frühen Investment in Sui gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SUI/USD (Sui-US-Dollar)
0.74 USD -0.01 USD -0.84 %
Charts | News

Am 29.08.2025 lag der Kurs von Sui bei 3,287 USD. Bei einer Investition von 10.000 USD in SUI zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.042,58 Sui. Mit dem SUI-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,7446 USD), wäre die Investition nun 2.265,59 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 77,34 Prozent eingebüßt.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte SUI am 18.08.2026 bei 0,6519 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 3,893 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

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