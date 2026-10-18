Sui: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Das wäre der Verlust bei einer frühen Investition in Sui gewesen.
Am 17.10.2025 notierte Sui bei 2,439 USD. Bei einer SUI-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 41,00 Sui in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 39,98 USD, da sich der Wert eines Coins am 17.10.2026 auf 0,9751 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 60,02 Prozent verringert.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte SUI am 18.08.2026 bei 0,6519 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 26.10.2025 erreicht und liegt bei 2,677 USD.
Redaktion finanzen.net
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