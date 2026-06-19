Sui: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Langzeit-Anlage

So viel hätten Anleger mit einer frühen Sui-Investition verlieren können.

Am 20.06.2025 lag der Kurs von Sui bei 2,715 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 368,31 SUI im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 262,73 USD, da sich der Wert von Sui am 20.06.2026 auf 0,7133 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 73,73 Prozent.

Bei 0,7007 USD erreichte der Coin am 05.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 27.07.2025 erreicht und liegt bei 4,328 USD.

Redaktion finanzen.net