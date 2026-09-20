Sui: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Investition unter der Lupe

20.09.26 11:03 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Sui-Investment verlieren können.

Bei 0,6519 USD erreichte SUI am 18.08.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Sui liegt derzeit bei 3,630 USD und wurde am 06.10.2025 erreicht.

Gestern vor 1 Jahr notierte Sui bei 3,639 USD. Bei einer SUI-Investition von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.747,84 Sui in seinem Depot. Mit dem SUI-USD-Kurs vom 19.09.2026 gerechnet (0,8615 USD), wäre das Investment nun 2.367,22 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 76,33 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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