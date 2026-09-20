Sui: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
So viel hätten Investoren mit einem frühen Sui-Investment verlieren können.
Gestern vor 1 Jahr notierte Sui bei 3,639 USD. Bei einer SUI-Investition von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.747,84 Sui in seinem Depot. Mit dem SUI-USD-Kurs vom 19.09.2026 gerechnet (0,8615 USD), wäre das Investment nun 2.367,22 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 76,33 Prozent.
Bei 0,6519 USD erreichte SUI am 18.08.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Sui liegt derzeit bei 3,630 USD und wurde am 06.10.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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