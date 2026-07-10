Sui: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

SUI-Performance im Fokus

Diesen Fehlbetrag hätte eine frühe Investition in Sui gebracht.

Am 11.07.2025 notierte Sui bei 3,390 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 295,01 SUI-Coins Die Investition hätte nun einen Wert von 215,55 USD, da Sui am 11.07.2026 0,7307 USD wert war. Mit einer Performance von -78,44 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am 28.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,6807 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 4,328 USD und wurde am 27.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net