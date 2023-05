Täglich über 400 neue Halter bei HedgeUp (HDUP): Angriff auf Shiba Inu (SHIB) und Filecoin (FIL)

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

HedgeUp (HDUP) sorgt mit der beeindruckenden Zahl von mehr als 400 Inhabern pro Tag für Furore. Das Unternehmen bereitet sich nun darauf vor, Konkurrenten Shiba Inu (SHIB) und Filecoin (FIL) anzugreifen, um ein wichtiger Akteur im Bereich der digitalen Vermögenswerte zu werden.

Das Projekt soll Ende Juni an den Start gehen und den Nutzern eine einfache Möglichkeit bieten, in alternative Sachwerte zu investieren.

HedgeUp (HDUP) verzeichnete in seinem Vorverkauf ein schnelles Wachstum und sammelte über 1,6 Millionen Dollar ein. Jetzt versucht das Krypto-Projekt, sich gegen die Giganten Shiba Inu (SHIB) und Filecoin (FIL) durchzusetzen.

Überblick über Filecoin (FIL)

Filecoin (FIL) ist ein dezentrales Speichernetzwerk, das darauf abzielt, die derzeitige zentralisierte Cloud-Speicherlandschaft zu disruptieren. Diese wird von Tech-Giganten wie Amazon und Google dominiert. Durch die Nutzung der Blockchain-Technologie ermöglicht Filecoin jedem, seinen ungenutzten Speicherplatz zu vermieten, um ein dezentralisiertes, sicheres und effizientes Speichersystem zu schaffen.

Dies schafft Anreize für Privatpersonen und Unternehmen, zum Netzwerk beizutragen und macht den Speicherplatz für die Nutzer erschwinglicher und zugänglicher. Zusätzlich bietet Filecoin ein robustes und flexibles Ökosystem für Entwickler, um dezentrale Anwendungen und dApps zu entwickeln.

Shiba Inu (SHIB) – der eigenständige Meme-All-Star

Shiba Inu (SHIB) hat sich mit seinem Twitter-Erfolg von ganz unten nach ganz oben – und dann wieder nach ganz unten – katapultiert. Während Dogecoin bewiesen hat, dass ein Meme nicht nur einmal, sondern auch zweimal funktionieren kann, haben viele langfristige Investoren bei SHIB das Schiff verlassen.

Diese sind entweder zum nächsten Meme gewechselt oder mehr an Beteiligungen interessiert, die einen tatsächlichen Wert haben – ein Protokoll, das etwas bewirkt. Und vielleicht mit einem Team, das ein Interesse daran hat, die Welt und DeFi selbst zu verbessern, nicht nur ihre eigenen Taschen zu füllen.

HedgeUp (HDUP) ist nicht wie Shiba Inu (SHIB) oder Filecoin (FIL). FIL hat die Technik, aber nicht den Hype. Der Hype um SHIB klingt aktuell ab, wahrscheinlich wegen dem fehlenden Nutzen. Hier könnte HedgeUp (HDUP) in naher Zukunft glänzen.

HedgeUp (HDUP) – Aufwertung des DeFi-Erlebnisses

Das Jahr 2021 war ein großer Erfolg für Meme-Coins wie Shiba Inu (SHIB) und kleine Blockchains wie Filecoin (FIL). Aber die Kursentwicklung in der Zwischenzeit war desaströs. Viele Investoren, darunter einige der größten Wale in DeFi, haben genug.

Diese wollen etwas Nachhaltiges. Denn Investoren suchen Anwendungsfälle. Und HedgeUp (HDUP) ist bereit, diese zu liefern.

Das Team hat das Protokoll so konzipiert, dass es schließlich ein Ökosystem innerhalb eines anderen Ökosystems wird – BNB, um genau zu sein. Das Projekt beginnt als NFT-Marktplatz, der es den Nutzern ermöglicht, physische Gegenstände mit Kryptowährungen zu kaufen, was an sich schon revolutionär ist.

Aber wenn das Projekt an Fahrt aufnimmt, können die Nutzer erwarten, dass HedgeUp (HDUP) in das Metaversum eintritt, eine DAO schafft und viele andere Facetten in die Roadmap aufnimmt.

All diese Funktionen werden zu einer hohen Liquidität auf BNB führen und sowohl dem Protokoll als auch der BNB-Chain zum Erfolg verhelfen.

Fazit

HedgeUp (HDUP) wird mit dem innovativen Ansatz und dem Engagement für die Dezentralisierung den Bereich der digitalen Vermögenswerte revolutionieren. HedgeUp (HDUP) wird Nutzern eine einfache Möglichkeit bieten, in alternative physische Vermögenswerte zu investieren und gleichzeitig ein robustes Ökosystem für Entwickler schaffen.

Der Vorverkauf des Projekts war bereits sehr erfolgreich und hat mehr als 1,6 Millionen $ eingebracht. Täglich werden mehr als 400 neue Inhaber gewonnen.

HedgeUp (HDUP) scheint bereit, es nun mit Shiba Inu (SHIB) und Filecoin (FIL) aufzunehmen – und zu gewinnen.

