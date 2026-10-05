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Talfahrt setzt sich fort

Darum fällt der Eurokurs erstmals seit Mai 2025 unter die Marke von 1,12 US-Dollar

Darum fällt der Eurokurs erstmals seit Mai 2025 unter die Marke von 1,12 US-Dollar

Der Euro hat am Montag seine Talfahrt der vergangenen Wochen fortgesetzt.

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Zum Wochenstart fiel der Eurokurs bis auf 1,1161 Dollar. Damit kostete ein Euro erstmals seit Mai 2025 weniger als 1,12 US-Dollar. Seit Mitte August sackte die Gemeinschaftswährung um mehr als fünf Cent ab. Im Januar hatte der Eurokurs zeitweise noch über der Marke von 1,20 Dollar gelegen.

Grund für die Verluste in den vergangenen Wochen waren unter anderem die stark gestiegenen Renditen auf US-Anleihen. Diese lenkten die Kapitalströme zuletzt wieder stärker in die Vereinigten Staaten. Zudem hielten die Sorgen über die Entwicklung an den Anleihemärkten in Frankreich und Italien den Euro in Schach. Nach dem Fall unter die Marke von 1,12 Dollar ist nach Einschätzung der Helaba-Experten Raum für einen Rückgang bis auf 1,10 Dollar./zb/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: kanvag / Shutterstock.com, elen.studio / Shutterstock.com

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