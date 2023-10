Telegram-Bot-Coins: Eine Brücke zum WeChat des Westens?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Von der einfachen Messaging-App zur am schnellsten wachsenden Social-Media-Plattform: Telegrams Fortschritt öffnet als eine Art WeChat des Westens Türen zu neuen Horizonten. Doch, was verbergen Telegram-Bots und Telegram-Bot-Coins wirklich? Entdecken Sie die Facetten dieser aufkommenden Technologie, während wir das Potenzial des heißbegehrten Neueinsteigers im Bot-Coin-Bereich enthüllen. Ist es der Schlüssel zu unentdeckten Möglichkeiten oder nur ein weiterer Trend? Bleiben Sie dran, um herauszufinden, was in der Telegram-Welt vor sich geht.

Telegram: Eine Evolution im Messaging

Telegram, gegründet im Jahr 2013 von den Brüdern Nikolai und Pavel Durov, hat sich schnell von einer einfachen Messaging-App zu einer der am schnellsten wachsenden Social-Media-Plattformen weltweit entwickelt.

Mit über 1 Milliarde Registrierungen und über 700.000 monatlich aktiven Nutzern ist Telegram nicht mehr nur ein Ort für private Chats und Gruppendiskussionen, sondern entwickelt sich rasant zu einer multifunktionalen Plattform.

Die Ursprünge von Telegram liegen in der Idee, eine sichere und benutzerfreundliche Messaging-Plattform zu schaffen. Mit einer starken Betonung auf Datenschutz und Sicherheit bietet Telegram Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für alle Gespräche, was bedeutet, dass nur die beteiligten Personen die Nachrichten lesen können. Dabei hat sich die App insbesondere im Kryptobereich stark verbreitet.

Eine der Besonderheiten von Telegram ist die Fähigkeit, große Gruppenchats und Kanäle zu hosten. Im Gegensatz zu vielen anderen Messaging-Apps können in Telegram Gruppen mit bis zu 200.000 Mitgliedern erstellt werden.

Kanäle ermöglichen es einem Administrator, Nachrichten an eine unbegrenzte Anzahl von Abonnenten zu senden, was Telegram zu einer beliebten Wahl für Community-Management und Broadcast-Kommunikation macht.

Telegram ist auch bekannt für seine offene API und Protokoll, das es Entwicklern ermöglicht, eigene Anwendungen zu erstellen und zu integrieren. Dies fördert eine lebendige Entwicklergemeinschaft und eine breite Palette von Drittanbieter-Apps und -Diensten, die die Funktionalität von Telegram erweitern.

Entwickelt sich Telegram zum WeChat des Westens?

Mit einem ambitionierten Vorhaben, Mini-Apps von Drittanbietern zu integrieren, folgt Telegram einem Weg, der stark an WeChats Super-App-Ansatz erinnert. Dieser Schritt könnte Telegram in den Status des „WeChat des Westens” verleihen, mit einem Ökosystem, das weit über Messaging hinausgeht, um eine Vielzahl von Diensten und Transaktionen anzubieten.

Die Partnerschaft zwischen der TON Foundation und Tencent, dem Eigentümer von WeChat, legt den Grundstein für die Entwicklung und Implementierung von Mini-Apps auf Telegram. Dies erweitert die Funktionen von Telegram erheblich und rückt es näher an das Konzept einer Super-App heran. Die Entwickler können JavaScript und viele andere Programmiersprachen nutzen, um unendlich flexible Schnittstellen zu schaffen, die direkt in Telegram gestartet und sogar Websites vollständig ersetzen können.

Ein weiterer Schritt in Richtung Super-App ist die Einführung einer Zahlungsstruktur, ähnlich wie bei WeChat, aber mit einem globaleren Ansatz. Im Gegensatz zu WeChat, das sein hauseigenes Zahlungssystem als Standardoption nutzt, hat Telegram sich mit 20 Zahlungslösungen integriert und nimmt über seine Bot Payments API keine Provisionen.

Die Aussicht, sich in eine Super-App zu verwandeln, kombiniert mit der Einführung von Bots und Telegram-Bot-Coins, unterstreicht das immense Potenzial von Telegram. Diese Entwicklung könnte nicht nur die Art und Weise revolutionieren, wie Nutzer mit der App interagieren, sondern auch neue Möglichkeiten für Entwickler, Unternehmen und die breitere Kryptowährungsgemeinschaft schaffen.

Was sind Telegram Bots und Telegram-Bot-Coins und warum sind sie so revolutionär?

Telegram Bots sind automatisierte Programme, die innerhalb der Telegram-Messaging-App arbeiten und eine Vielzahl von Funktionen ausführen können, von der Verwaltung von Gruppenchats bis zur Ausführung von Transaktionen. Telegram-Bot-Coins sind die nativen Token dieser Bots und fungieren in der Regel als das finanzielle Rückgrat für deren Dienste, wobei es auch welche ohne eigene Coins gibt.

Der Aufstieg von Telegram-Bots und ihren zugehörigen Coins ist ein faszinierendes Phänomen in der Kryptowelt. Da Telegram eine Open-Source-Plattform ist, hat es Entwicklern ermöglicht, Bots zu erstellen, welche die Funktionen von Telegram erweitern und den Nutzern somit verschiedene Vorteile bieten. Ein Telegram-Bot kann etwa ein Handelsroboter sein, der automatisch Kryptowährungstransaktionen durchführt, oder ein Spielebot, der Sie für das Spielen belohnt.

Das Beste an Telegram-Bot-Coins ist, dass sie eine Win-win-Situation für alle Beteiligten schaffen können. Entwickler können ihre Bots monetarisieren, während Benutzer Zugang zu speziellen Diensten erhalten, und das alles in einer Blockchain-gesicherten und effizienten Umgebung mit niedrigeren Gebühren durch die Eliminierung von Intermediären.

Mit dem richtigen Bot und dem entsprechenden Coin können Sie zum Beispiel passives Einkommen durch Staking generieren oder von Rabatten profitieren, die durch die Verwendung des Coins in der Bot-Plattform angeboten werden.

Die Blockchain-Technologie, welche die Telegram-Bot-Coins unterstützt, stellt sicher, dass alle Transaktionen transparent und abgesichert sind. Dies bietet sowohl den Entwicklern als auch den Nutzern ein hohes Maß an Vertrauen und schafft ein stabiles Ökosystem für das Wachstum dieser innovativen digitalen Assets.

Welche Sicherheitsbedenken gibt es bei Telegram-Bots und virtuellen Assets?

Telegram-Bots sind ein mächtiges Werkzeug, doch mit großer Macht kommt auch große Verantwortung. Insbesondere wenn es um den Umgang mit virtuellen Assets, wie Kryptowährungen oder Token, geht, können Telegram-Bots sowohl ein Segen als auch ein Fluch sein. Die Hauptbedenken in Bezug auf die Sicherheit sind:

Phishing-Bots: Diese Bots sind darauf ausgelegt, persönliche Informationen wie Passwörter oder private Schlüssel zu stehlen. Sie können sich als offizielle Konten ausgeben und Nutzer dazu verleiten, sensible Informationen preiszugeben. In der Krypto-Welt kann dies besonders verheerend sein, da der Diebstahl von privaten Schlüsseln einem totalen Verlust der Assets gleichkommt. Malware-Bots: Einige Bots können bösartige Software verbreiten, die, wenn sie einmal auf dem Gerät des Nutzers installiert ist, Schaden anrichten oder weitere sensible Daten abgreifen kann. Fehlerhafte Programmierung: Bots, die für den Umgang mit virtuellen Assets programmiert sind, müssen sehr sorgfältig entwickelt und getestet werden. Ein Fehler in der Programmierung kann zu einem Verlust des Vermögens führen. Beispielweise könnte ein schlecht programmierter Trading-Bot Fehltrades auslösen und erhebliche finanzielle Verluste verursachen. Unklare oder irreführende Informationen: Bots, die falsche oder irreführende Informationen verbreiten, können Nutzer dazu verleiten, unkluge Entscheidungen zu treffen. Dies ist besonders in der volatilen Welt der Kryptowährungen gefährlich. Nicht autorisierte Zugriffe: Viele Bots nutzen zudem Built-in-Wallets, welche ebenfalls ein Risiko darstellen können. Denn diese könnten auch dazu verwendet werden, unerlaubten Zugang zu Accounts oder Diensten zu erhalten, indem sie Sicherheitslücken ausnutzen.

Die Nutzung von Bots, die mit virtuellen Assets interagieren, erfordert eine hohe Wachsamkeit. Es ist entscheidend, nur vertrauenswürdige Bots von renommierten Entwicklern oder Plattformen zu nutzen und sich der potenziellen Risiken bewusst zu sein. Auch eine regelmäßige Überprüfung der Berechtigungen und Aktivitäten von Bots ist ratsam, um sicherzustellen, dass sie wie beabsichtigt funktionieren und keine Sicherheitsrisiken darstellen.

Neuartiger Telegram-Bot-Coin TG.Casino bietet massives Potenzial.

Viele Telegram-Bot-Coins haben in der letzten Zeit aufgrund ihrer parabolischen Kursanstiege für enormes Aufsehen gesorgt. So konnte der größte von ihnen, UniBot, innerhalb von nur einem Monat um sagenhafte 1.147,64 % steigen.

Nun wurde vor wenigen Tagen der Vorverkauf von TG.Casino gestartet, wobei die Telegram-App im Vergleich zu den meisten Presales schon genutzt werden kann. Zudem handelt es sich um einen in Curacao lizenzierten Glücksspielanbieter, dessen Smart Contract von Coinsult gründlich überprüft wurde und ohne große Sicherheitsprobleme überstanden hat.

Ein besonders attraktiveres Potenzial bietet momentan der gebührenfreie Token von TG.Casino, denn es generiert seine Gewinne aus dem Hausvorteil. Von diesem profitieren ebenso die Tokeninhaber, denn es gibt ein durch die Plattformeinnahmen finanziertes Rückkaufprogramm, bei welchem 40 % der $TGC-Coins dauerhaft vernichtet und 60 % an die Staker als Belohnungen für das Halten der Token gezahlt werden.

Somit wird vor allem langfristiges Investieren belohnt und daher auch gefördert. Auch wenn es derzeit eine beeindruckende und selbst am Kryptomarkt seltenen Rendite in Höhe von 996,74 % pro Jahr gibt, von welcher bereits die Vorverkaufsinvestoren profitieren können, dürften sich die kontinuierlichen Staking-Einnahmen zusammen mit dem Burning am meisten für die langfristigen Investoren rentieren. Somit wird der Verkaufsdruck genommen und leichter steile Kursanstiege ermöglicht.

Welche Potenzial hat TG.Casino und wie hoch kann $TGC steigen?

Sollte TG.Casino die höchste Marktkapitalisierung des größten Telegram-Bot-Coins UniBot erreichen, so würde dies einem fast 18-fachen Kursanstieg entsprechen. Kann er hingegen das höchste Niveau von dem nicht Telegram nutzenden GambleFi-Coins Rollbit von 681,26 Mio. US-Dollar erklimmen, so könnten sich die ersten Investoren über 54-fache Gewinne freuen. Nicht ohne Grund wird er von vielen Kryptonachrichten-Websites und Analysten empfohlen.

Der Vorverkauf von TG.Casino schreitet jedoch aufgrund seiner raffiniert verlockenden Tokenomics, der Pionierrolle im GambleFi-Telegram-Markt sowie dem beeindruckenden Wachstumsmarkt des Onlineglücksspiels sowie insbesondere GambleFis in einem enormen Tempo voran. Aufgrund der kontinuierlichen Beschleunigung des Verkaufstempos sollten Interessierte nach ihrer Due Diligence des von vielen gelobten Coins nicht zu lange zögern, wenn sie die attraktivsten Konditionen nicht verpassen wollen.

Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.