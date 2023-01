Terra Classic (LUNC) verliert 13 % im 7-Tages-Schnitt während bei diesem Coin der Presale in weniger als 72 Stunden endet

Nachdem einige der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung ihre Verluste der letzten Woche wiedergutmachen, liegt Terra Classic momentan um 13 % tiefer als vor 7 Tagen. Auch im 30-Tages-Schnitt liegt LUNC mit mehr als 11 % zurück. Allerdings ist in den letzten Tagen eine Erholungsphase eingetreten, bis es heute am 50-Tages-EMA zu einer bärischen Abweisung gekommen ist. Ob das schon das schnelle Ende einer kurzen Erholungsphase bringt, bleibt abzuwarten. Inzwischen beendet Dash 2 Trade den Presale des D2T-Tokens in weniger als 3 Tagen. Mehr als 12,5 Millionen Dollar wurden bereits im Vorverkauf umgesetzt, wovon 500.000 Dollar allein in den letzten 24 Stunden lukriert werden konnten. Das stimmt Investoren kurz vor dem Listing an den Kryptobörsen nochmal extrem bullisch für D2T.

Jetzt noch für kurze Zeit im Presale zum Fixpreis erhältlich, bevor der Coin ab 11. Jänner an den Exchanges gelistet wird.

Das Jahr 2022 war für den gesamten Kryptomarkt ein schweres Jahr. Der größte Verlierer dürfte allerdings Terra Classic sein. Der LUNC, der zu Beginn des Jahres noch als LUNA gehandelt wurde, hat im Mai mehr als 99,99 % seines Werts beim Crash verloren und bei seinem Niedergang mehrere Milliarden Dollar Kapital verbrannt. Investoren saßen von einem Tag auf den anderen auf einem Berg wertloser Coins. Nach dem Crash pumpte Terra Classic immer wieder kurz durch hochspekulative Trades. Mehr als ein halbes Jahr später hat sich der Kurs auf tiefem Niveau einigermaßen stabilisiert. Mit einer Marktkapitalisierung von 910 Millionen Dollar befindet sich LUNC auf Platz 40 im Ranking der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Aktuell beläuft sich der Preis für einen LUNC auf 0,0001515 USD und spätestens bei 0,0001722 ist hier erneut mit starkem Widerstand zu rechnen, weshalb eine Erholung auf das Preisniveau von Anfang November wohl noch lange nicht in Sicht ist. Der Anstieg auf den Widerstand bei 0,0001722 würde einen Wertzuwachs um mehr als 13 Prozent entsprechen und scheint kurzfristig auch die Grenze dessen zu sein, was Terra Classic erreichen kann. Dash 2 Trade bringt dagegen das Potenzial mit, seinen Preis noch im Jänner zu vervielfachen.

D2T kurz vor dem Ausverkauf

Auf der Dash 2 Trade Website zeigt der Countdown noch knapp 3 Tage an, bis der Presale des D2T-Tokens endet. Wenn man allerdings beobachtet, wie schnell die Coins hier in den letzten Stunden verkauft werden, dürften wohl schon früher keine mehr übrig sein. Derzeit sind noch weniger als 6 % der Token verfügbar. Allein in den vergangenen 24 Stunden konnten 500.000 Dollar der insgesamt 12,5 Millionen USD umgesetzt werden. Damit wird der Vorverkauf wohl spätestens in 2 Tagen beendet sein. Das ist auch kein Wunder, denn für 11. Jänner wurde bereits das D2T-Listing an mehreren Exchanges bestätigt. Neben LBank, BitMart und ChangellyPro wird auch Uniswap den Coin listen. Kryptowährungen, die einen derart starken Vorverkauf hinlegen, haben in der Vergangenheit bereits häufig extrem hohe Renditen eingebracht. Mehrere tausend Prozent wurden hier schon oft erzielt. Auch der D2T hat das Potenzial, seinen Wert bereits im Jänner zu vervielfachen und Investoren der ersten Stunde hohe Gewinne einzubringen. Die größten Chancen auf einen derartigen Gewinn hat man dabei, wenn man noch im Presale zum Fixpreis einsteigt, da der Coin nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell extrem im Wert steigen könnte und dort dann wahrscheinlich nicht mehr so günstig erworben werden kann.

Jetzt noch für wenige Stunden im Presale einsteigen.

