Terra Luna Kurs Prognose: kann der Pump sich fortsetzen oder droht nun eine Korrektur?

Der Kurs von Terra Luna Classic ist am Donnerstag und Freitag dieser Woche stark gestiegen, nachdem bekannt wurde, dass USTC wieder repegged werden soll. Die Gemeinschaft hat nach dem Zusammenbruch von UST im vergangenen Mai nach einer Bestätigung gesucht.

Nach dem Absturz, der fast den gesamten Kryptowährungsmarkt zum Einsturz brachte und Krypto-Giganten wie Three Arrows Capital und Celsius Network aus dem Geschäft schickte, stimmte die Gemeinschaft für die Schaffung eines neuen Tokens. Auf diese Weise wurde Terra Luna 2.0 (LUNA) geboren, das immer noch die Mehrheit der Nutzer im Ökosystem anspricht.

Einige Leute blieben jedoch bei dem ursprünglichen Token, der später als Terra Luna Classic (LUNC) bekannt wurde. Seitdem hatte die LUNC-Community immer das Gefühl, dass sie sich auf dem Markt beweisen muss. Allerdings scheint die Chain die volle Unterstützung von Binance zu haben, der größten Börse auf dem Markt nach täglichem Handelsvolumen.

Binance hat sich verpflichtet, der Terra Luna Classic-Community dabei zu helfen, zu ihrem früheren Ruhm zurückzufinden. Die Börse unterstützt weiterhin das LUNC-Burn-Programm, um das Gesamtangebot des Netzwerks zu reduzieren.

Die LUNC-Gemeinschaft hat mit überwältigender Mehrheit abgestimmt und einen Vorschlag zur Wiederherstellung des gefallenen UST angenommen, auch wenn es jetzt USTC heißt. Diejenigen, die für die Entwicklung und Wartung der Blockchain verantwortlich sind, hoffen, dass die Genehmigung der Regierung es ihnen ermöglicht, USTC mit Hilfe verschiedener vorgeschlagener Strategien wieder an seinen Dollar-Bindungswert zu binden.

Um das Risiko der Instabilität zu verringern, hat das Entwicklungsteam vorgeschlagen, die USTC-Reserven in mehreren Vermögenswerten und Währungen zu halten. Außerdem soll ein Rückkauf- und Verbrennungsmechanismus eingerichtet werden, um Angebot und Nachfrage nach dem Stablecoin zu regulieren.

The Signal proposal to re-peg with UST proposed by the LUNC community has passed. Signal proposals do not represent immediate technical consequences. The proposer said that after the voting is completed, he will discuss with the L1 team how to proceed. https://t.co/We9ATUVcpi