DAX24.081 +5,1%Est505.913 +5,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1800 +4,5%Nas22.658 +2,9%Bitcoin61.566 ±-0,0%Euro1,1673 +0,6%Öl94,98 -8,2%Gold4.736 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610 Microsoft 870747 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Deeskalation im Nahost-Konflikt: USA und Iran beschließen Waffenruhe -- DAX gewinnt letztlich über 1.000 Punkte -- Ölpreise fallen massiv -- Ölaktien, Rüstungsaktien, DroneShield im Fokus
Top News
Tether: So viel wäre eine Anlage von vor 1 Jahr heute wert Tether: So viel wäre eine Anlage von vor 1 Jahr heute wert
Dogecoin: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 10 Jahren abgeworfen hätte Dogecoin: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 10 Jahren abgeworfen hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
USDT-Anlage im Blick

Tether: So viel wäre eine Anlage von vor 1 Jahr heute wert

08.04.26 19:43 Uhr
Tether: So viel wäre eine Anlage von vor 1 Jahr heute wert | finanzen.net

Das wäre der Verlust bei einem frühen Investment in Tether gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
USDT/USD (Tether-US-Dollar)
1,0000 USD 0,0002 USD 0,02%
Charts|News

Vor 1 Jahr wurde Tether bei 0,9998 USD gehandelt. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 100,02 USDT. Die Investition hätte nun einen Wert von 100,00 USD, da sich der Wert von Tether am 07.04.2026 auf 0,9998 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +0,00 Prozent.

Am 04.02.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9977 USD. Am 10.10.2025 stieg Tether auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com