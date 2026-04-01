Tether: So viel wäre eine Anlage von vor 1 Jahr heute wert

USDT-Anlage im Blick

Das wäre der Verlust bei einem frühen Investment in Tether gewesen.

Vor 1 Jahr wurde Tether bei 0,9998 USD gehandelt. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 100,02 USDT. Die Investition hätte nun einen Wert von 100,00 USD, da sich der Wert von Tether am 07.04.2026 auf 0,9998 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +0,00 Prozent.

Am 04.02.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9977 USD. Am 10.10.2025 stieg Tether auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net