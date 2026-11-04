Tether: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
So viel hätten Anleger mit einem frühen Tether-Engagement verlieren können.
Am 03.11.2025 war Tether 0,9999 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in USDT investiert hat, hat nun 100,01 Tether im Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 03.11.2026 auf 0,9986 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99,88 USD wert. Das entspricht einem Minus von 0,12 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 29.10.2026 bei 0,9977 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Tether wurde am 02.12.2025 erreicht und liegt bei 1,000 USD.
Redaktion Finanzen.net
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