DAX 25.645 +1,3%ESt50 6.208 +1,4%MSCI World 4.922 +0,2%Top 10 Crypto 10,90 +0,6%Nas 26.743 +1,2%Bitcoin 75.263 +1,9%Euro 1,1237 -0,0%Öl 108,7 -0,1%Gold 4.137 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
USDT-Anlage im Blick

Tether: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

Tether: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

Bei einem frühen Einstieg in Tether hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
USDT/USD (Tether-US-Dollar)
1.00 USD 0.00 USD 0.04 %
Charts | News

Tether kostete gestern vor 3 Jahren 1,001 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in USDT investiert hätte, hätte er nun 999,48 Tether im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 998,47 USD, da Tether am 20.10.2026 0,9990 USD wert war. Das kommt einer Abnahme um 0,15 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 04.02.2026 erreicht und liegt bei 0,9977 USD. Bei 1,001 USD erreichte Tether am 23.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.