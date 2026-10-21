Tether: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre
Bei einem frühen Einstieg in Tether hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Tether kostete gestern vor 3 Jahren 1,001 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in USDT investiert hätte, hätte er nun 999,48 Tether im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 998,47 USD, da Tether am 20.10.2026 0,9990 USD wert war. Das kommt einer Abnahme um 0,15 Prozent gleich.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 04.02.2026 erreicht und liegt bei 0,9977 USD. Bei 1,001 USD erreichte Tether am 23.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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