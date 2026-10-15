Tezos: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet

XTZ-Investition

15.10.26 11:03 Uhr

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Tezos Anlegern gebracht.

Tezos notierte am 14.10.2025 bei 0,6282 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.591,74 XTZ im Depot. Da sich der XTZ-USD-Kurs gestern auf 0,3085 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 491,01 USD wert. Damit wäre die Investition um 50,90 Prozent gesunken.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,1942 USD und wurde am 12.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Tezos liegt derzeit bei 0,6963 USD und wurde am 07.11.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net