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XTZ-Investition

Tezos: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet

Tezos: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Tezos Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XTZ/USD (Tezos-US-Dollar)
0.29 USD -0.01 USD -4.39 %
Charts | News

Tezos notierte am 14.10.2025 bei 0,6282 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.591,74 XTZ im Depot. Da sich der XTZ-USD-Kurs gestern auf 0,3085 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 491,01 USD wert. Damit wäre die Investition um 50,90 Prozent gesunken.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,1942 USD und wurde am 12.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Tezos liegt derzeit bei 0,6963 USD und wurde am 07.11.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: leksiv / Shutterstock.com

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