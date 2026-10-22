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Gewinn oder Verlust?

Tezos: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 3 Jahren bedeutet

Tezos: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einer frühen Tezos-Investition gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XTZ/USD (Tezos-US-Dollar)
0.30 USD -0.01 USD -3.73 %
Charts | News

Gestern vor 3 Jahren notierte Tezos bei 0,6689 USD. Bei einer XTZ-Investition von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14.950,14 Tezos. Da sich der Kurs von XTZ-USD gestern auf 0,3157 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4.719,99 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 52,80 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 12.08.2026 erreicht und liegt bei 0,1942 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Tezos liegt derzeit bei 0,6963 USD und wurde am 07.11.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: leksiv / Shutterstock.com

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