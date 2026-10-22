Tezos: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 3 Jahren bedeutet

Gewinn oder Verlust?

22.10.26 11:03 Uhr

Das wäre der Verlust bei einer frühen Tezos-Investition gewesen.

Gestern vor 3 Jahren notierte Tezos bei 0,6689 USD. Bei einer XTZ-Investition von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14.950,14 Tezos. Da sich der Kurs von XTZ-USD gestern auf 0,3157 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4.719,99 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 52,80 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 12.08.2026 erreicht und liegt bei 0,1942 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Tezos liegt derzeit bei 0,6963 USD und wurde am 07.11.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net