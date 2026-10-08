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Tezos: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

Tezos: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

Bei einem frühen Engagement in Tezos hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XTZ/USD (Tezos-US-Dollar)
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Vor 5 Jahren notierte Tezos bei 7,632 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in XTZ investiert hätte, hätte er nun 13,10 Tezos im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4,085 USD, da sich der Wert eines Coins am 07.10.2026 auf 0,3118 USD belief. Damit wäre die Investition 95,92 Prozent weniger wert.

Am 12.08.2026 fiel XTZ auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1942 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 07.11.2025 erreicht und liegt bei 0,6963 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: leksiv / Shutterstock.com

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