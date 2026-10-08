Tezos: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten
Bei einem frühen Engagement in Tezos hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Vor 5 Jahren notierte Tezos bei 7,632 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in XTZ investiert hätte, hätte er nun 13,10 Tezos im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4,085 USD, da sich der Wert eines Coins am 07.10.2026 auf 0,3118 USD belief. Damit wäre die Investition 95,92 Prozent weniger wert.
Am 12.08.2026 fiel XTZ auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1942 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 07.11.2025 erreicht und liegt bei 0,6963 USD.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf XTZ/USD
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf XTZ/USD
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: leksiv / Shutterstock.com