Tezos: Wie viel Verlust ein Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Investition im Fokus

30.07.26 11:03 Uhr

Bei einem frühen Tezos-Engagement müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 29.07.2023 notierte Tezos bei 0,8421 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 11.875,31 XTZ. Die gehaltenen Coins wären gestern 2.423,11 USD wert gewesen, da sich der XTZ-USD-Kurs auf 0,2040 USD belief. Das entspricht einem Minus von 75,77 Prozent.

Bei 0,2023 USD erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Tezos am 09.08.2025 bei 0,9073 USD..

Redaktion finanzen.net