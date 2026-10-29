Tezos: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte
Bei einer frühen Tezos-Investition müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Tezos kostete gestern vor 5 Jahren 6,122 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 16,33 XTZ im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 4,597 USD, da Tezos am 28.10.2026 0,2814 USD wert war. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 95,40 Prozent abgenommen.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 12.08.2026 bei 0,1942 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,6963 USD und wurde am 07.11.2025 erreicht.
Redaktion Finanzen.net
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