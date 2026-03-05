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Tezos: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

30.04.26 11:03 Uhr
Tezos: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte | finanzen.net

So viel hätten Investoren mit einem frühen Tezos-Engagement verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XTZ/USD (Tezos-US-Dollar)
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Charts|News

Vor 1 Jahr war ein Tezos 0,5548 USD wert. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in XTZ investiert hätte, befänden sich nun 1.802,48 Tezos in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 669,46 USD, da sich der Wert eines Coins am 29.04.2026 auf 0,3714 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 33,05 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,3394 USD und wurde am 29.03.2026 erreicht. Am 20.07.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,077 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: leksiv / Shutterstock.com