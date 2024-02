TG.Casino erklimmt Platz 3? Wegen Anzeigefehler sind 432 % in 2 Wochen wohl erst der Anfang!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

TG.Casino hat den Kryptomarkt im Sturm erobert und zeigt beeindruckendes Potenzial. Mit einem Kursanstieg von 79 % am ersten Listing-Tag und seinem neusten Anstieg um 432 % in nur zwei Wochen, setzt sich TG.Casino deutlich von anderen Kryptowährungen ab. Der frühe Erfolg des Telegram-Krypto-Casinos und die Lizenzierung in Curaçao unterstreichen die Seriosität und Innovationskraft des Projekts. Diese bemerkenswerte Entwicklung macht TG.Casino zu einem herausragenden Beispiel im aufstrebenden GambleFi-Sektor, mit einem enormen Potenzial für weiteres Wachstum. Insbesondere die Korrektur eines kritschen Anzeigefehlers könnte Investoren hohe Gewinne bescheren. Lesen Sie jetzt den folgenden Beitrag, um nichts zu verpassen!

Eindrucksvoller Start von TG.Casino war das erste positive Anzeichen

Das TG.Casino erlebte mit dem erfolgreichen Vorverkauf und dem beeindruckenden Listing einen bemerkenswerten Start. Schnell konnte der Kurs um nahezu 79 % steigen, ein Zeichen für das enorme Potenzial, was Investoren in dieser Kryptowährung sehen.

In einem beeindruckenden Schritt, der im Kryptosektor selten zu beobachten ist, hat das ambitionierte Team von TG.Casino schon in der ersten Woche des Vorverkaufs das Telegram-Krypto-Casino gelauncht und kontinuierlich steigende Einnahmen erzielt.

Dieser frühe Erfolg hebt TG.Casino von vielen anderen Projektenab, die oft nicht über die Phase von Visionen hinauskommen. Die Lizenzierung in Curaçao als Glücksspielanbieter und die gründlichen Überprüfungen der Smart Contracts haben zudem die Seriosität des Projekts unterstrichen.

Neuartiges GambleFi-Projekt setzt neue Maßstäbe

Weiterer Verlauf von TG.Casino seit der Listung

Diese Anfangseuphorie wurde durch Gewinnmitnahmen einiger Vorverkaufsinvestoren gedämpft, die bereits hohe Staking-Renditen während des Presale verdient hatten. Doch dies war nur ein Vorbote dessen, was noch kommen sollte.

Die Gewinnmitnahmen der Investoren wurden noch einmal durch die Staker verstärkt, welche 10 Tage nach dem ersten Listing ihre Coins aus dem Staking-Pool ziehen konnten. Somit kam es am 14. Januar zu einem zeitweise etwas stärkeren Abverkauf um fast 22 %.

Nach einer Phase der Konsolidierung bildete sich ein Boden im Bereich nahe des Vorverkaufspreises von 0,1051 USD. Daraufhin konnte der Coin seit Mitte Januar in nur etwa zwei Wochen um beeindruckende 432 % steigen.

Dieser enorme Kursanstieg hat sicherlich die Aufmerksamkeit vieler Trader auf sich gezogen, was die Rallye noch verstärken könnte. Ein entscheidender Moment war die Überschreitung des Allzeithochs am 2. Februar, die den Trend weiter intensivierte.

Der Kursanstieg erreichte vorerst ein Hoch von rund 0,4910 USD, bis zum 161,8er-Fibonacci-Level und dem trendbasierten Fibonacci-Level von 38,2, bevor es zu Gewinnmitnahmen am Cluster kam.

Laut Trendtheorie wird die durchbrochene Spanne in der Regel im selben Maße in Trendrichtung hinzugerechnet. Dies würde einem Ziel von etwa 0,5862 USD entsprechen, ungefähr beim 61,8er-Fibonacci-Level. Vom aktuellen Preis von 0,4354 USD aus wäre dies ein weiterer Anstieg um 35 %.

TG.Casino: Das unterschätzte Juwel im GambleFi-Sektor?

TG.Casino, ein aufstrebender Stern im GambleFi-Sektor, zeichnet sich auch durch seine im Vergleich günstige Bewertung aus. Laut DEXtools liegt die Marktkapitalisierung bei 42,86 Millionen USD, basierend auf der Annahme, dass alle 100 Millionen TGC-Token bereits im Umlauf sind.

CoinMarketCap hingegen meldet eine Umlaufversorgung von nur 13,73 Millionen TG-Token und eine Marktkapitalisierung von 5,7 Millionen USD, was jedoch nicht der Realität entspricht.

Tatsächlich wurden bereits 40 % der Token während des Presales in Umlauf gebracht, weitere 20 % flossen in Liquiditätspools. Zudem wurden bereits Teile der Staking-Renditen, die insgesamt 20 % ausmachen, sowie AirDrop- und Affiliate-Belohnungen, die bis zu 20 % betragen können, ausgezahlt.

Diese uneinheitliche Darstellung könnte einige Anleger bisher von einer Investition in TG.Casino abgehalten haben. Die nicht verifizierte Marktkapitalisierung stellt zudem eine potenzielle Schwachstelle für das Projekt dar. Sollte diese Unklarheit behoben werden und eine Listung bei CoinGecko erfolgen, könnte dies besonders positive Auswirkungen auf den TGC Coin haben.

Schätzungen zufolge befinden sich etwa 75 % der Coins im Umlauf, was einer Marktkapitalisierung von rund 31,81 Millionen USD entspricht. Betrachtet man FUNToken, so fällt dessen Marktkapitalisierung von 61,27 Millionen USD ins Auge, die zu Spitzenzeiten sogar bei beeindruckenden 522,91 Millionen USD lag.

Noch eindrucksvoller wirkt TG.Casino im Vergleich zu Rollbit Coin, dessen Marktkapitalisierung momentan 472,59 Millionen USD beträgt und einst einen Höchststand von 817,91 Millionen USD erreichte. Im Vergleich zu Rollbit könnte TG.Casino selbst am Anfang des GambleFi-Trends – vor einer Übersättigung des GambleFi-Marktes – um das 25-fache steigen. Dies zeigt sich das immense Wachstumspotenzial von TG.Casino.

TG.Casino: Der Aufsteiger unter den GambleFi-Coins

Es ist gerade einmal ein Monat vergangen, seit TG.Casino seine Präsenz auf dem Kryptomarkt markierte, und schon hat es das Projekt geschafft, sich als einer der führenden Akteure im Bereich der GambleFi-Coins zu etablieren.

Aktuell auf Platz 13 laut CoinMarketCap, offenbart ein genauerer Blick jedoch eine vielversprechende Realität: Mit einer tatsächlichen Marktkapitalisierung von rund 31,81 Millionen USD ist TG.Casino nicht bloß ein weiterer Mitspieler, sondern vermutlich bereits das drittgrößte Kryptocasino auf dem Markt.

Diese Diskrepanz in den Angaben auf unterschiedlichen Krypto-Websites könnte bisher einige Investoren zurückgehalten haben. Eine Korrektur dieser Fehlinformation könnte außerordentlich positive Folgen haben.

Sobald diese Fehlanzeige behoben ist, steht zu erwarten, dass das Interesse an TG.Casino, insbesondere von GambleFi-Enthusiasten, durch die größere Aufmerksamkeit weiter zunehmen wird. Dies könnte nicht nur zu erhöhten Liquiditätszuflüssen führen, sondern auch das Potenzial für eine signifikante Kurssteigerung erhöhen.

Was TG.Casino von anderen Sektoren im Kryptobereich unterscheidet, ist der einzigartige und echte Nutzen, den es bietet. Das TG Casino hat zudem eine kontinuierliche Nachfrage, die sich nicht nur in ihrem Geschäftsmodell, sondern auch in beeindruckenden Zahlen widerspiegelt.

Zusammen mit den originellem Geschäftsmodell, den kontinuierlichen Weiterentwicklungen und den außerordentlich hohen Stakingrenditen von fast 59 % bildet TG.Casino eine attraktive Plattform, die sowohl für Investoren als auch für Nutzer von großem Interesse ist.

Diese Kombination aus hoher Nachfrage, einzigartigem Nutzen und attraktiven Renditen macht TG.Casino zu einem Projekt mit hohem Kursexplosionspotenzial. Es steht außer Frage, dass die Zukunft für dieses aufstrebende Kryptocasino vielversprechend aussieht.

Bemerkenswert ist auch, dass TG.Casino am heutigen Tage nach Handelsvolumen der GambleFi-Coins den vierten Platz belegt, mit einem Volumen von 788.581 USD. Allein in den letzten 24 Stunden konnte dieses um 31,02 % zulegen. Dies könnte ein Hinweis auf weitere Kursexplosionen sein.

