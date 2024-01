TG.Casino Prognose 2024: Trotz explosivem Listing bis zu 1.573x möglich

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Einer der spannendsten Coins ist derzeit der explosive TGC. In der folgenden TG.Casino Prognose 2024 wollen wir uns einmal näher mit dem Potenzial des Coins und des Marktes auseinandersetzen sowie alle wichtigen Faktoren beleuchten. Denn bereits während des Vorverkaufs hat das TG.Casino für eine große Aufmerksamkeit gesorgt. Nicht nur viele Analysten, sondern ebenso viele Krypto-Websites haben den Coin mit seinen besonders attraktiveren Tokenomics ins Visier genommen und ihm eine außergewöhnlich positive Zukunft prognostiziert. Verpassen Sie jetzt nicht die TG.Casino Prognose 2024!

TG.Casino fördert mit cleveren Tokenomics das langfristige Halten

Ein kritischer Bestandteil für den Erfolg einer Kryptowährung ist die Tokenökonomie. Denn durch diese können ausreichend Anreize für langfristige Investoren geschaffen werden. Dafür hat sich TG.Casino besonders raffinierte Tokenomics überlegt, welche die Wettbewerber in den Schatten stellen.

Denn es gibt ein Rückkaufprogramm für den TGC-Token, welches 60 % an die Tokeninhaber im Zusammenhang des Stakings vergütet und 40 % über Burnings dauerhaft vernichtet. Deswegen profitieren die Investoren gleich doppelt. Aktuell werden beim Staking beeindruckende Renditen von 126,01 % gezahlt.

Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass mit 74,86 % ein Großteil der Token über den Staking-Smart-Contract gesperrt wurden, was 31.283.045 TGC-Coins entspricht. Schaut man sich zudem den Chart auf der TG.Casino-Website an, so wird ersichtlich, dass die Anzahl der gestakten Coins steil zunimmt, was auf ein besonders großes Interesse und Vertrauen der Investoren schließen lässt.

Denn sie verdienen ein passives Einkommen durch Casino- und Sportwetten-Einnahmen. Zudem handelt es sich um eine Kryptowährung, welche deflationärer als Gold ist, da das Angebot immer weiter sinkt. Dies wirkt sich wiederum stabilisierend bis preistreibend auf den TGC-Token aus, da immer höhere Gewinne auf immer weniger Coins ausgeschüttet werden und es zu einer Angebotsreduktion kommt.

So ist es auch nicht verwunderlich, dass einige Wale in TG.Casino investiert haben. Dabei kaufte am 7. Dezember ein Großinvestor TGC-Token im Wert von 31.000 USD und am 8. Dezember eine weiterer im Wert von 56.000 USD.

Nutzerfreundlicher Web3-Zugang ohne KYC und Einstiegshürden

Im Vergleich zu anderen Angebot macht sich TG.Casino das Potenzial von Telegram vollends zunutze. Denn die vor allem im Kryptobereich populäre Social-Media-App kommt bereits auf 1 Mrd. Nutzer, welche nun parallel zu ihren Chats komfortabel, schnell und einfach auf das überwältigende Glücksspielangebot von TG.Casino zugreifen können. Zudem positioniert sich Telegram zunehmend als das WeChat des Westens, was die Chance noch einmal untermauert.

Im Unterschied zu anderen Angeboten können die Nutzer ganz ohne KYC die TG.Casino-Plattform nutzen, was die Einstiegshürden des Web3 deutlich reduziert. Somit könnte der TGC-Coin Profiteur von der großen Nutzerbasis von Telegram und der hohen Nutzerfreundlichkeit sein.

Attraktive Bonusprogramme von TG.Casino fördern die Loyalität der Spieler

Die Nutzer sind entscheidend für den Erfolg eines Onlinecasinos. Daher setzt sich TG.Casino für eine hoher Benutzerfreundlichkeit und Wertschätzung ihrer Loyalität ein. Somit möchte TG.Casino seine Dankbarkeit für die Unterstützung der Nutzer zum Ausdruck bringen.

Neue Nutzer können dabei von einem besonders hohen Einzahlungsbonus in Höhe von 200 % profitieren, bis zu einem Einzahlungsbetrag in Höhe von 10 ETH. Ebenfalls erhalten sie einen Netto-Cashback-Bonus 25 % auf Verluste, wenn sie den TGC-Coin verwenden, was die Nachfrage steigern dürfte.

Selbstverständlich werden auch die High-Roller besonders belohnt. Sie bekommen einen Bonus von 50 % auf die gestakten Tokens aus Rückkäufen. Hinzu kommen eine 10 % Casino-Gutschrift, ein Rakeback von 5 % auf den Hausvorteil, saisonale Belohnungen und limitierte NFT-Gedenkausgaben. Bei höheren Beträgen von 100.000 USD oder 250.000 USD werden wesentlich großzügigere Vorteile gewährt, wie höhere Staking-Boni von bis zu 100 %, höhere Rakebacks von bis zu 10 % und mehr.

Überdies können die Spieler auch andere anwerben, um einen Anteil von 10 % der Kommissionen zu verdienen. Somit können sie sich auch ohne Risiko an den Spielen teilnehmen oder sogar ein passives Einkommen verdienen.

Diese könnte wiederum das Affiliate-Marketing ankurbeln, was die Reichweite von TG.Casino ohne Risiko von klassischen Werbeausgaben steigern kann. Zudem sorgen unterschiedliche Community-Aktionen nicht nur für Belohnungen für die Nutzer, sondern ebenso für Marketingeffekte.

Nachfrage nach Casino- und Sportwettenangebot nimmt rapide zu

This TG casino wagering per week graph shows the increasing popularity. Note that these numbers were during the presale. $TGC token will be launching today at 6 PM UTC. https://t.co/s57BFiJN3chttps://t.co/s42azYTTFm https://t.co/X3xndlsSm8 pic.twitter.com/IbkqQ35Ltx — Thor | Kirito (@Thorshammergems) January 4, 2024

Seit dem 24. September 2023 konnte TG.Casino die auf der GambleFi-Plattform getätigten Einsätze enorm steigern. Während Anfang November noch bei 5.000.000 lagen sind sie mittlerweile bereits bei rund 22.500.000, was einem Zuwachs von 350 % in nur 2 Monaten entspricht.

Insgesamt wurden auf TG.Casino bereits 100 Mio. USD in Glücksspielen eingesetzt. Ebenso konnte die Anzahl der Spieler bereits auf 3.500 gesteigert werden. Ein solch starkes Wachstum unterstreicht das Potenzial, welches in TG.Casino steckt.

Lizenzierung und Sicherheitsüberprüfungen stellen Konkurrenz in den Schatten

Im Kryptobereich gibt es viel Projekte, welche nur eine Vision darstellen, jedoch noch über wenig Substanz verfügen und somit ein großes Risiko darstellen. Ganz anders ist dies bei TG.Casino. Denn das ambitionierte Team hat schon unmittelbar nach Start des Vorverkaufs seine Anwendung gelauncht und Einnahmen erzielt, was die Professionalität des Projekts zeigt.

Darüber hinaus wurden die Smart Contracts von Web3-Sicherheitsspezialisten auf Schwachstellen überprüft, um somit Hackern keine Angriffsfläche zu bieten. Ebenso wurde das Casino in Curacao vollständig lizenziert, sodass es sich nicht um ein zwielichtiges Kryptoprojekt handelt und den Investoren eine wesentlich höhere Sicherheit gewährt. Hinzu kommt eine umfangreiche Sicherheitsüberprüfung des Teams durch Assure DeFi.

Attraktiver Wachstumsmarkt mit überdurchschnittlichem Potenzial

Während andere Kryptosektoren sich schon wesentlich stärker etabliert haben, wie beispielsweise GameFi und DeFi, steht der GambleFi-Markt noch an seinem Anfang. Angesichts dessen befinden sich auch verhältnismäßig wenige Kryptowährungen in diesem Bereich.

Zwar werden auf CoinMarketCap 41 Coins angezeigt, jedoch verfügen nur zwölf von ihnen über bestätigte Zahlen. Ähnlich sieht es auf CoinGecko aus, dort gibt es 42 Projekte, von denen jedoch nur 34 in den letzten 24 Stunden gehandelt wurden. Im Vergleich zu den Memecoins mit 639 Token und DeFi mit 477 ist dies verschwindend gering.

Allerdings bieten die dezentralen Web3-Glücksspiele einige entscheidende Vorteile für die Spieler, welche ihre Nutzung besonders verlockend macht. Denn mithilfe der Blockchaintechnologie kann eine äußert hohe Transparenz, Sicherheit, Fairness und Effizienz ermöglicht werden. Dies bedeutet auch, dass die Loyalität der Spieler durch eine höhere Gewinnchance und -beteiligung gefördert wird.

Im Jahr 2021 erreichte die wachsende Online-Glücksspielindustrie einen Marktwert von 262 Milliarden US-Dollar. Der GambleFi-Sektor, der Kryptowährungen mit Glücksspielen kombiniert, macht zwar nur einen kleinen Teil des Gesamtmarktes aus, zeigt aber großes Wachstumspotenzial.

Laut Statista Digital Market Insights betrug auch der Umsatz des globalen Sportwettenmarktes im selben Jahr etwa 43,5 Milliarden US-Dollar, was das enorme Wachstumspotenzial in diesem Marktsegment unterstreicht, in dem TG Casino tätig ist.

Quelle: Statista Market Data Insights Report – Online Gambling: Market Data Analysis & Forecast, April 2023

Hohes Steigerungspotenzial im Vergleich zu Wettbewerbern

Trotz des explosiven Starts kommt TG.Casino bisher erst auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 24,33 Mio. USD, was im Vergleich zu anderen Kryptowährungen noch äußert preiswert ist. Die hohe Attraktivität des Angebots, die für mindestens 10 Tage gesperrten Staking-Coins, die Zunahme der Staking-Beträge, die niedrige Marktkapitalisierung und der wachstumsstarke Markt machen TG.Casino zu einer der attraktivsten Chancen auf dem GambleFi- sowie dem Kryptomarkt.

Der Marktführer Rollbit Coin konnte auf seinem Hoch 817,19 Mio. USD und FUNToken auf Platz 2 der größten GambleFi-Coins 713,83 Mio. USD erzielen. Aufgrund des attraktiveren Angebots könnte TG.Casino ähnliche Preis-Niveaus und somit 29x bis 34x steigen.

Vergleicht man diese Marktkapitalisierung jedoch mit den größten Glücksspielunternehmen wie Las Vegas Sands Corp., mit einer Bewertung von 38,28 Mrd. USD, so sind für TG.Casino sogar 1.573x möglich. Somit könnte man mit einem Investment von nur 640 USD schon Millionär werden, was im Angesicht der überlegenen Blockchaintechnologie und den Expansionsplänen denkbar ist.

Eine außergewöhnliche Chance bietet sich dabei für frühe Investoren und Trader. Denn durch die Sperrung eines Großteils der Tokens beim Staking, können schon kleine Investments zu steilen Kursanstiegen führen, da kaum Coins verfügbar sind.

Das Potenzial von TG.Casino haben auch viele Krypto-Analysten und -Websites erkannt. Zu ihnen zählen unter anderem Eric Cryptoman, Poe, Sibel, Erik Stevens, CTM, CheatCoiner, Wizard of Soho und Dogen sowie YouTuber wie Crypto V.O. und Krypto-Nachrichtenseiten wie Coinpedia, Business Insider, Cryptonews und Finbold.

TG.Casino Prognose 2024

Das TG.Casino zeichnet sich nicht nur durch ein umfangreiches Casino- und Sportwettenangebot aus. Stattdessen bietet es einige entscheidende Faktoren für ein seriöses, legales, sicheres und vor allem chancenreiches Projekt. Dies wird durch den explosiven Start von TGC umso bewusster. Denn der Coin konnte innerhalb von zwei Tagen einen beeindruckenden Anstieg von 84,43 % verzeichnen.

Nach den bereits erwarteten Gewinnmitnahmen der Vorverkaufsinvestoren konnte TGC dennoch schnell wieder an Stärke gewinnen, wurde durch die allgemeine Marktschwäche jedoch temporär unter Mitleidenschaft gezogen. Aus der Keilformation konnte sich der Coin nach eine Bodenbildung befreien und notiert am 61,8er-Fibonacci-Level, welches eine wichtige Unterstützung auf höherem Niveau bietet.

Derzeit bietet sich in Anbetracht des mehrfach getesteten Bodens und ebenso des erprobten Allzeithochs ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1 zu 2,67. Dies könnte wiederum auch vermehrt Trader anziehen, welche von den förderlichen Tokenomics und einzigartigen Angebot von TG.Casino erfahren.

Zudem deuten die steigenden Staking-Beträge auf ein unterstützendes Umfeld hin, welches mindestens 9 Tage anhalten sollte und das Potenzial besonders steiler Kursanstiege erhöht. Langfristig bietet sich jedoch aufgrund des Stakings und der Burnings ein wesentlich größeres Potenzial für TG.Casino.

