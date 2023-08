THORChain Kursprognose: Das Geheimnis hinter dem explosiven Aufstieg des THOR!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In der rasanten und oft unvorhersehbaren Welt der Kryptowährungen gibt es jene digitalen Coin, welche die Masse in ihren Bann ziehen und solche, die leise, aber mit beeindruckender Geschwindigkeit aufsteigen. THORChain gehört zweifellos zur letzteren Kategorie. Es hat sich als das „dunkle Pferd“ im Krypto-Rennen positioniert und macht Wellen, die selbst die hartgesottensten Anleger aufhorchen lassen. Doch was steckt hinter diesem beeindruckenden Aufstieg? Wie konnte THORChain den Markt so schnell erobern? In dieser THORChain Kursprognose nehmen wir Sie mit auf eine aufregende Reise, um das Geheimnis hinter dem RUNE Token zu lüften.

Was ist THORChain?

THORChain ist eine blockchainbasierte Plattform, die sich auf die Bereitstellung dezentraler Liquidität spezialisiert hat. Sie ermöglicht es Benutzern, Krypto-Assets zwischen verschiedenen Blockchains nahtlos und sicher zu tauschen, wie Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Cosmos Hub, Dogecoin, Bitcoin Cash und Litecoin.

Dies geschieht ohne die Notwendigkeit von Zwischenparteien oder zentralen Börsen, wodurch das Risiko von Hacks oder Diebstählen verringert wird. Das einzigartige Design des Netzwerks ermöglicht es, dass die Kursdifferenzen zwischen den unterstützten Blockchains minimiert werden, was zu einem effizienteren und reibungsloseren Tausch führt. Dabei soll eine besonders skalierbare, ökonomische und sichere Cross-Chain-Kommunikation ermöglicht werden.

Im Gegensatz zu anderen Lösungen können die Swaps vollständig ohne Wrapped- oder Pegged-Token vollzogen werden. Zudem benötigen die Nutzer keinerlei RUNE, um für ihre Transaktionsgebühren zu zahlen. Dabei haben die Anwender aufgrund des dezentralen Ansatzes jederzeit die Kontrolle über ihr Vermögen.

Der Kern von THORChain ist der RUNE-Token, der sowohl als Sicherheit verwendet wird als auch als Anreiz für diejenigen, die Liquidität zur Verfügung stellen, um eine Rendite durch die Swaps zu verdienen. Die Verdienste der Liquiditätsanbieter müssen jedoch nicht in RUNE sein. Den Wert bezieht der Token dabei aus der Anzahl an Assets, welche in das Netzwerk eingezahlt werden.

Bisher kommt THORChain laut den Angaben von DefiLama auf ein TVL (Total Value Locked) von 112,46 Mio. $. Dabei wird auf der Website von 76.000 einzigartigen Token-Tauschern mit bereits 12,74 Mio. Transaktionen berichtet, wobei ein tägliches Handelsvolumen von 56,6 Mio. $ zusammenkommen soll. THORChain stellt dabei unter anderem die Infrastruktur für bekannte Anbieter wie unter anderem ShapeShift und Trust Wallet.

Bisher wurden schon synthetische Assets, DEX-Aggregation, Single-Sided Yield und Protocol Owned Liquidity eingeführt. Die nächsten Schritte von Rune sind hingegen Lending und Order Book.

Was hat den THORChain Preis in letzter Zeit bewegt?

Im Folgenden findet sich eine Übersicht mit den Faktoren, welche den THORChain Kurs in letzter Zeit am meisten beeinflusst haben:

THORChain führt Lending ein (16. August 2023)

Lending – shipped.



Maybe perps next?



Why:

– constantly burning $RUNE thru slip fees

– burning the excess collateral above liquidation price

– open Interest is held as $RUNE equity (derived assets)



This will make RUNE deflationary and de-risk lending. — THORChain (@THORChain) August 8, 2023

THORChain arbeitet an der neuen Funktion namens „Lending“, während dafür das Stagenet getestet und das ADR (Alternative Dispute Resolution) bereits veröffentlicht wurde. Es wird als das fehlende Stück betrachtet, welches das THORFi Ökosystem abrunden soll. Die Funktionsweise erinnert an andere dezentrale Geldmärkte wie den Ethereum-basierten MakerDAO, einen der Pioniere in diesem Bereich.

THORChain Lending ermöglicht Kreditnehmern, Sicherheiten zu hinterlegen, einschließlich aller Token oder Coins, die bereits von der Plattform unterstützt werden. Ebenso ermöglicht es ihnen, Darlehen ohne Zinsen, Liquidation oder Verfall zu sichern.

Der einzigartige Aspekt an dem THORChain Lending ist, dass der Kreditnehmer einen Kredit ohne das Risiko einer Verwertung aufnehmen kann, unabhängig von der Volatilität der Sicherheiten. Dabei werden durch die Slip-Gebühren und die überschüssigen Sicherheiten permanent $RUNE Token verbrannt, was sich wiederum preissteigernd auf den RUNE Kurs auswirken könnte.

Upcoming @THORChain Credit Protocol:



– No Liquidations

– No Loan Interest

– No Expiration



Initially:

– Capped (5 million $RUNE)

– Native $BTC & native $ETH as collateral.



— Jatin Kalra (@Jatinkkalra) August 12, 2023

Einführung von Streaming Swaps

The number of streaming swap transactions on @THORChain has increased for 4 days in a row.@THORSwap remains the dominant platform for streaming swaps



Dashboard link : https://t.co/RIx39WLKR8 pic.twitter.com/JJ5BoJlBmA — banban (@banbannard) August 13, 2023

THORChain hat am 26. Juli die Streaming Swaps eingeführt, um einen besseren Preis beim Tokentausch zu bieten. Sie teilen den Handel dabei in kleinere Anteile auf und versenden sie über einen langen Zeitraum, um Slippage zu reduzieren.

Insgesamt verbessern Streaming Swaps die Preisfindung und Effizienz von THORChain und könnten somit eine positive Auswirkung auf die zukünftige Prognose und Akzeptanz von THORChain haben. Die Streaming Swaps von der THORChain dabei seit der Einführung einen Anstieg in der Nachfrage verzeichnet, wobei sie auf fast 150 Swaps pro Tag kommen.

Zuerst werden die neuen Streaming Swaps über THORSwap angeboten. Dabei wird an der Zusammenführung von L2s und anderen EVM Blockchains gearbeitet, welche bisher nicht integriert sind.

THORChain Kursprognose

Quelle: https://messari.io/asset/thorchain/chart/sply-circ

Derzeit befindet sich THORChain auf Platz 63 der größten Kryptowährungen auf CoinMarketCap, mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 503 Mio. $. Von den insgesamt 500 Mio. RUNE Token befinden sich bereits 68,11 % im Umlauf, jedoch müssen Anleger eine Inflationsrate bei ihren Investitionen berücksichtigen. In den ersten zweieinhalb Jahren wurde die Umlaufversorgung massiv gesteigert, seit Anfang des Jahres 2022 ist sie jedoch konstant geblieben, sodass die Inflationsrate aktuell bei 0 % liegt.

THORChain befindet sich noch immer 92,57 % von seinem Allzeithoch aus dem Mai 2021 bei 21,26 $ entfernt. Dabei hat der Coin sein Tief aus dem Bärenmarkt im Juni dieses Jahres noch einmal unterschritten, was ein sehr bärisches Signal war. Seit der Ankündigung des Lending-Programms und der langsamen Verbreitung der Streaming Swaps kehrte der Optimismus jedoch wieder bei den Investoren zurück.

Aber auch das Handelsvolumen von THORChain hat einen massiven Anstieg verzeichnet. Dabei stieg es von rund 21 Mio. $ auf bis zu 217,95 Mio. $ an. Seit dem 16. August ist jedoch wieder eine Abnahme zu verzeichnen, wobei es aktuell mit 55,65 Mio. $ nur noch rund ein Viertel ist. Somit steigt aufgrund des nachlassenden Interesses auch die Wahrscheinlichkeit für weitere Kurskorrekturen.

Der RUNE Kurs konnte am 8. August impulsiv ausbrechen. In diesem Zusammenhang stieg der Token bis zum Widerstand bei 1,663 $ um mehr als 75 % an. Danach setzte eine Korrektur bis zum 23,6er-Fibonacci-Level und horizontalem Widerstand bei 1,453 $ ein. Allerdings ist THORChain nun laut RSI stark überkauft und das Marktumfeld ist sehr belastend, sodass eine Korrektur wahrscheinlich scheint.

Die nächsten Unterstützungen für die Bullen liegen bei 1,324 $, 1,219 $, 1,114 $ und 0,965 $. Sollte die Rallye hingegen fortgeführt werden, befinden sich die nächsten Widerstände bei 1,663 $, 1,965 $, 2,253 $ und 2,667 $.

Das Web3 stellt sich als fragmentierter Markt dar, der technisch anspruchsvoll ist und dessen Potenzial von nur einer Minderheit verstanden wird. Launchpad XYZ präsentiert deshalb eine innovative Lösung: ein allumfassendes und kuratiertes Web3-Portal für jegliche Nutzer, von P2E-Gamer bis hin zu Investoren. Für sie werden sämtliche Dienste und Anlagemöglichkeiten durch KIs anhand von über 400 Datenkriterien auf ihre Qualität geprüft. Nutzer profitieren zudem von individuellen, durch KI generierten Empfehlungen und KI-Chat. Überdies ist das Portal für die höchste Sicherheit vollständig dezentral und integriert eine moderne Web3-Wallet für eine bequeme, sichere und reibungslose Nutzung.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.