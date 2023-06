Tierschutzorganisationen 🐆 🐘 🦁 und Klimaschützer 🌳 🌲 lieben Chimpzee, den neuen Meme Coin für nachhaltige Investitionen!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verf├╝gung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erh├Ąlt CryptoPR unter Umst├Ąnden eine Provision ÔÇô ohne dass f├╝r Sie Kosten entstehen. F├╝r Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Chimpzee und sein Vorverkauf sorgen f├╝r spektakul├Ąre Investitionsaktivit├Ąten unter Privatanlegern. Es sind vor allem Anf├Ąnger, die den Pre-Sales pushen und damit eine wichtige Ver├Ąnderung am Meme Markt hervorrufen. Aus einem reinen Spa├č-Coin wird ein Wohlt├Ątigkeits-Coin mit einem Bonus von bis zu 300 %.

Dazu bietet Chimpzee als einziger Coin eine 3-fache Chance auf ein passives Einkommen, dass sich aus dem klugen und durchdachten Gesch├Ąftskonzept von Chimpzee ergibt. Wir stellen den neuen Lieblings-Coin von Tierschutzorganisationen und Klimasch├╝tzern vor!

Das Staking bietet bis zu 20 % j├Ąhrliche Rendite

3 Optionen zum Aufbau eines passiven Einkommens m├Âglich

Eines der vielversprechendsten Wohlt├Ątigkeitsprojekte am Markt

Innerhalb von wenigen Tagen flossen schon ├╝ber 644.000 $ ins Projekt

Als n├Ąchstes Projekt soll der schwarze Jaguar gesch├╝tzt werden

Schutz des schwarzen Jaguars auf der Agenda ganz oben

Tief verborgen in den W├Ąldern S├╝d- und Mittelamerikas lebt der Jaguar. Sein Lebensraum erstreckt sich von Mexiko bis Argentinien und ist stark bedroht. Auch in weiten Gras und Buschlandschaften sowie auf Gebirgsz├╝gen kann man ihn sehen. Sofern wir nicht weiter die nat├╝rliche Umgebung der Raubkatze bedrohen.

Normalerweise ist das Fell des Jaguars gelbbraun und mit der typischen dunklen Musterung versehen. Doch durch einen Gendefekt kann es vorkommen, dass sein Fell komplett schwarz ist. Dann spricht man von einem schwarzen Jaguar oder umgangssprachlich auch von einem schwarzen Panther. Die drittgr├Â├čte Raubkatze der Erde jagt lautlos und schleicht sich an seine Beute an, um sie dann aus n├Ąchster N├Ąhe anzuspringen und mit einem kr├Ąftigen Biss zu t├Âten.

┬ę Freder / Getty Images / iStock (Ausschnitt)

Der Jaguar wird selbst oft zur Beute

Chimpzee ist ein Meme Coin mit starkem Aspekt der Wohlt├Ątigkeit, im Kern geht es dabei um den Artenschutz und den Klimaschutz. Nachdem das Projekt zu Beginn des Pre-Sales bereits 20.000 B├Ąume in S├╝damerikas Regenwald gepflanzt hatte, steht jetzt Hilfe f├╝r den schwarzen Panter auf der Agenda.

Daf├╝r spendet Chimpzee 10 % seiner Token an Organisationen, die verhindern wollen, dass die gro├če Raubkatze beispielsweise wegen ihres Fells gejagt wird.

Der Handel mit Leopardenfell ist gem├Ą├č dem CITES-Artenschutzabkommen strikt verboten, findet aber immer noch illegal zu oft statt. Dadurch schrumpfen weltweit die Best├Ąnde des Jaguars, weshalb seine Tierart insgesamt als gef├Ąhrdet gilt.

Pre-Sales Preis (USD) Wertzuwachs % Tokananzahl

Milliarden NFT-Token Status Stufe 1 0,0005000 2,5 Diamond Sold out Stufe 2 0,0005500 10,00 4 Diamond Sold out Stufe 3 0,0006000 20,00 5,5 Diamond Sold out Stufe 4 0,0006250 25,00 6 Diamond Sold out Stufe 5 0,0006400 28,00 7 Diamond Sold out Stufe 6 0,0006700 34,00 7,35 Diamond Live Stufe 7 0,0007000 40,00 7,75 Gold Stufe 8 0,0007750 55,00 8,175 Gold Stufe 9 0,0008500 70,00 8,625 Gold Stufe 10 0,0009500 90,00 8,65 Silver Stufe 11 0,0010000 100,00 9,15 Silver Stufe 12 0,0010500 110,00 9,675 Silver Stufe 13 0,0011000 120,00 9,7 Bronze Stufe 14 0,0012500 150,00 10,3 Bronze Stufe 15 0,0014000 180,00 11,05 Bronze Stufe 16 0,0015500 210,00 11,85 Bronze

Einzelne asiatische Unterarten sind vom Aussterben bedroht, was neben den begehrten Fellen auch an f├╝r Zeremonien verwendeten Z├Ąhnen und Knochen liegt. Mehrere tausend Tiere werden jedes Jahr allein in Afrika f├╝r rituelle Zwecke get├Âtet.

Die Jagd ist ein Aspekt der Bedrohung, aber auch der schwindende Lebensraum setzt der Raubkatze zu. Die nach Tiger und L├Âwe drittgr├Â├čte Raubkatzenart der Welt ist vor allem vom Menschen bedroht. Der massive Verlust des Lebensraums hat dazu gef├╝hrt, dass einige Unterarten kurz vor der Ausrottung stehen, berichtet Pro Wildlife.

F├╝r den Klimaschutz spendet Chimpzee 20.000 B├Ąume

Das┬áneue Web 3.0 Projekt hat nicht nur den Artenschutz im Blick, sondern auch den Klimaschutz. Um gegen die Auswirkungen des Klimawandels zu k├Ąmpfen, hat das Projekt in einer aufsehenerregenden Aktion mit seinem Partner One Tree Planted bereits 20.000 B├Ąume zur Wiederaufforstung des Regenwaldes s├╝dwestlich von Guatemala gespendet. Die Spende ├╝ber 20.000 $ machte die Aufforstungsaktion m├Âglich.

ONE DOLLAR, ONE TREE

Viel Wald geht dem artenreichen Land durch Landwirtschaft und das Sammeln von Brennholz verloren. Die Schutzgebiete wurden aufgrund von hohem Bev├Âlkerungsdruck zwar erh├Âht, in der Folge kam es jedoch zu mehr illegalem Holzeinschlag und der Rodung von Fl├Ąchen f├╝r die┬á Landwirtschaft. Dabei machen die T├Ąter nicht einmal Halt vor Nationalparks.

Guatemala hat die zweith├Âchste Artenvielfalt in Mittelamerika (nach Costa Rica). Das Land ist die Heimat von 1.246 bekannten Tierarten und 8.681 Pflanzenarten, von denen 13,5 Prozent nirgendwo sonst auf der Welt vorkommen. One Tree Plant

Die angespannte Situation l├Ąsst sich nur mit einem nachhaltigen Modell f├╝r Gemeinden verbessern. Sie m├╝ssen lernen, ihre nat├╝rlichen Ressourcen zu nutzen, statt sie zu zerst├Âren. Davon ist auch das soziale Wohlergehen der B├╝rger im Land abh├Ąngig.

One Tree Plant arbeitet mit vielen indigenen Gemeinschaften zusammen, um deren Vertrauen zu gewinnen und es durch die gemeinsame Zusammenarbeit zu st├Ąrken. So konnten schon fast 700 Hektar artenreiches Land rund um die Laguna Brava gesch├╝tzt werden.

Diamant 1 Mil. CHMPZ 20 % APY Gold 3/4 Mil. CHMPZ 18 % APY Silber 1/2 Mil. CHMPZ 10 % APY Bronze 300.000 CHMPZ 15 % APY

Um Menschen die M├Âglichkeit zu geben, ihr eigenes Land unter ├Âkologischen Aspekten und nachhaltig zu bewirtschaften, brauchte es weitere Spenden. Chimpzee wird sich weiterhin mit 10 % seiner Token und einem Anteil aus den Einnahmen im Shop an solchen und ├Ąhnlichen Projekten beteiligen. Anleger, die jetzt in den Vorverkauf von Chimpzee investieren, leisten eine wertvolle Unterst├╝tzung dieser so wichtigen Arbeit.

Das Wichtigste zu Chimpzee in K├╝rze

Meme Coin mit Wohlt├Ątigkeitsaspekt

Zahlreiche gemeinn├╝tzige Organisationen werden unterst├╝tzt

Projekt vollst├Ąndig sicherheitsgepr├╝ft von Solidity Finance

Team vollst├Ąndig verifiziert von Cyberscope

3 Verdienstm├Âglichkeiten Shop2Earn,Trade2Earn, Play2Earn

Chimpzee NFT Pass gew├Ąhrt h├Âhere Rewards und spezielle Rabatte

Individuell gestalteter Avatar verf├╝gbar

Staking mit bis zu 20 % Jahresrendite erh├Ąltlich

10 % der Token werden f├╝r Wohlt├Ątigkeitsprojekte gespendet

Zus├Ątzlich spendet Chimpzee Teil der Einnahmen aus den Verk├Ąufen

Pre-Sales Phase 1 live, $CHMPZ kostet derzeit nur 0,00067 $

Fazit: Ein neues Zeitalter f├╝r Meme Coins hat begonnen und Chimpzee hat die Standards daf├╝r gesetzt. An ihnen wird sich die gesamte Branche messen lassen m├╝ssen. Anleger haben ihren Einfluss geltend gemacht und daf├╝r gesorgt, dass nicht mehr nur der reine Spa├č bei einem Meme Coin im Vordergrund steht.

Jetzt gibt es zahlreiche M├Âglichkeiten, sich ein passives Einkommen aufzubauen und Organisationen zu unterst├╝tzen, die sich f├╝r den Artenschutz oder den Schutz des Klimas und der Umwelt einsetzen. Chimpzee hebt sich nicht nur dadurch von seinen Mitbewerbern ab. Schlie├člich stehen 3 S├Ąulen des Gesch├Ąftsmodells zur Verf├╝gung, mit dem sich Chancen auf ein passives Einkommen bieten.

Anleger, die jetzt in das Projekt von Chimpzee investieren, erhalten Zugang zum NFT-Pass. Noch ist dieser in der Klasse Diamond verf├╝gbar. Aber ab n├Ąchster Phase, also in ca. 8 Tagen, sinkt das Level von Diamond auf Gold. Interessierte Privatanleger sollten also die Gunst der Stunde nutzen.

