tomiNet (TOMI) Kursprognose nach 2.104 % in diesem Jahr

Das tomiNet ist nicht nur ein technologisches Wunderwerk, sondern auch ein finanzielles. Mit einer Kurssteigerung von über 2.104 % in diesem Jahr hat dieses innovative Projekt, das ein dezentralisiertes Internet anstrebt, die Aufmerksamkeit der Krypto-Welt erregt. Aber was steckt hinter diesem exponentiellen Wachstum und wie könnte die Zukunft aussehen? Lesen Sie weiter, um es herauszufinden!

Was ist tomiNet (TOMI)?

Das tomiNet ist ein innovatives Projekt, das darauf abzielt, ein alternatives Internet zu schaffen, das die besten Elemente von Web2- und Web3-Technologien kombiniert. In einer Zeit, in der das Internet zunehmend von großen Unternehmen und Regierungen kontrolliert wird, bietet tomiNet eine Lösung für die dringenden Probleme der Zentralisierung, Überwachung und Zensur. Es ermöglicht den Benutzern, über einen einfachen Browser auf ein paralleles World Wide Web zuzugreifen, das sich durch Datenschutz, Selbstverwaltung und eine tokenisierte Wirtschaft auszeichnet.

Einer der größten Vorteile von tomiNet ist die Einführung einer Dezentralen Autonomen Organisation (DAO) für die Governance. Diese DAO ermöglicht es den Benutzern, aktiv an der Steuerung des Netzwerks teilzunehmen, von der Aktualisierung der Gemeinschaftsrichtlinien bis hin zur Entscheidung über die zukünftige Entwicklung der Plattform. Dies stellt sicher, dass die Macht nicht in den Händen einer kleinen Gruppe von Entitäten konzentriert ist, sondern von der Gemeinschaft als Ganzes getragen wird.

Ein weiteres Schlüsselelement von tomiNet ist der Einsatz von Tokenomics, die eine interne, tokenisierte Wirtschaft ermöglichen. Der tomiNet-Token dient als Anreizmechanismus, der alle Stakeholder zur kontinuierlichen Verbesserung und Entwicklung des Netzwerks motiviert. Dies schafft ein nachhaltiges Ökosystem, das nicht nur auf Werten und Idealen basiert, sondern auch die notwendigen finanziellen Anreize bietet, um langfristig erfolgreich zu sein.

Was hat den Kurs von tomiNet (TOMI) in letzter Zeit bewegt?

Im Folgenden findet sich eine Auflistung mit allen wichtigen Faktoren, welche einen Einfluss auf die tomiNet Kursprognose haben:

Tomi nimmt an der Korea Blockchain Week teil

Just a few more days until Tomi goes to @kbwofficial we will be giving away lots of prizes with fun activities at our booth! Make sure to stop by! — tomiNet (@tomipioneers) September 2, 2023

Das tomiNet hat an der Korea Blockchain Week 2023 teilgenommen. Dieses Event ist nicht nur Asiens größte Blockchain-Veranstaltung, sondern auch ein Schmelztiegel für Innovation und Partnerschaften im Blockchain-Bereich. Das Team nutzte die Gelegenheit nicht nur zur Präsentation seiner neuesten Entwicklungen, sondern auch zur Vernetzung mit Branchenführern, Investoren und Technologie-Evangelisten.

Durch die Teilnahme an Podiumsdiskussionen und informellen Gesprächen konnte das tomiNet-Team wertvolle Einblicke in die Demokratisierung des Internets geben und potenzielle Partnerschaften schmieden. Ein weiterer wichtiger Aspekt war die Talentakquise.

Insgesamt hat die aktive Rolle von tomiNet bei der Korea Blockchain Week 2023 dem Projekt nicht nur Sichtbarkeit, sondern auch Glaubwürdigkeit verliehen, was sich in der jüngsten Kursbewegung widerspiegelt.

Tomi hat es unter die Top 150 der größten Kryptowährungen geschafft

UPDATE: $TOMI is now in the top 150 coins on @CoinMarketCap placed at the 119. Next step Top 100! — tomiNet (@tomipioneers) September 1, 2023

Durch die gesteigerte Nachfrage konnte es tomiNet Anfang des Monats unter die Top 150 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung schaffen. Somit dürfte der Coin eine wesentlich größere Sichtbarkeit unter den Kryptoinvestoren erlangen, was sich wiederum positiv auf den Kurs auswirken kann. Dabei rangiert das Projekt aktuell auf Platz 112, was eine Steigerung um 7 Plätze innerhalb von nur 10 Tagen ist.

Listung von tomiNet an Bitfinex

$TOMI token from @tomipioneers can now be traded on Bitfinex!



Start trading with our trading fee promotion for new tokens joining our family:

– 0 fees for market makers

– 4 bps for market takers



Get started now:https://t.co/q3jiU5iVpf pic.twitter.com/Ra63XoV6pB — Bitfinex (@bitfinex) August 31, 2023

Seit dem 31. August kann der TOMI-Coin nun auch an der zentralen Kryptobörse Bitfinex erworben werden. Dabei handelt es sich um eine CEX aus den Top 10. Sie kommt am heutigen Tage auf ein Handelsvolumen von 113,99 Mio. $ mit 150.782 wöchentlichen Benutzern. An den darauffolgenden zwei Tagen fanden hingegen bei TOMI starke Korrekturen von fast 35 % statt, von welcher sich der Kurs wieder etwas erholen konnte. Somit war es ein „Buy the rumor and sell the facts“.

Skandal um Krypto-Unternehmer Moshe Hogeg

Die Polizei hat nach einer mehr als zweijährigen Untersuchung empfohlen, den Kryptowährungsunternehmer und ehemaligen Besitzer von Beitar Jerusalem FC, Moshe Hogeg, wegen Betrugs, Diebstahls, Geldwäsche und Sexualdelikten anzuklagen.

Hogeg wird beschuldigt, zwischen 2017 und 2018 rund 290 Millionen US-Dollar von Investoren unter falschen Voraussetzungen für vier Krypto-Projekte gesammelt und das Geld für persönliche Zwecke verwendet zu haben.

Ebenso wurden Beweise für sexuelle Übergriffe und wiederholte Verletzungen der Privatsphäre von Frauen gefunden. Weitere Verdächtige im Fall wurden ebenfalls mit einer Reihe von Straftaten angeklagt.

Die Nachricht könnte Auswirkungen auf den tomiNet-Token haben. Skandale dieser Art können das Vertrauen der Investoren in Krypto-Projekte erschüttern und zu einer allgemeinen Marktabschwächung führen. Investoren könnten vorsichtiger werden und ihre Investitionen in weniger riskante Anlagen umschichten, was den Kurs von tomiNet kurzfristig beeinflussen könnte.

tomiNet (TOMI) Kursprognose

Momentan kommt tomiNet auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von mehr als 220,27 Mio. $. Von den insgesamt 11.265.826 TOMI befindet sich 58 % bereits im Umlauf, somit muss eine Inflation berücksichtig werden. Jedoch handelt es sich um eine inflationäre Kryptowährung, sodass noch mehr Token erschaffen werden können und die Inflation somit höher liegen kann. Dies wird jedoch aufgrund der DAO über die Entscheidungsgewalt der Gemeinschaft bestimmt.

Gelistet wurde der Token das erste Mal am 17. Januar in diesem Jahr, für einen Preis in Höhe von 0,3235 $. Seitdem konnte der Token schon bis auf das Allzeithoch von 7,13 $ am 6. Juni steigen. Dies entspricht einem Kursplus von mehr als 2.104 %, was eine der besten Performances im Kryptobereich unter den Top 200 Coins ist. Daraufhin fand eine Korrektur um 73,52 % auf 1,8877 $ statt. Von diesem Niveau aus konnte TOMI wiederum auf 3,35 $ um 77,46 % steigen.

Das Handelsvolumen hatte sein Hoch im Bereich von 40 Mio. $, befindet sich aktuell mit 27,7 Mio. $ noch darunter. Es oszillierte in letzter zwischen 18 und 23 Mio. $, wobei es am heutigen Tage um fast 29 % ansteigen konnte. Bemerkenswert ist auch, dass es seit dem Start kontinuierlich zulegen konnte.

Nachdem der Kurs kurzzeitig unter das 61,8er-Fibonacci-Level schoss, konnte er sich wieder innerhalb weniger Tage erholen. Momentan hat sich ein aufsteigendes Dreieck ausgebildet, welches zwar noch Rücksetzer bis auf 2,61 $ nicht ausschließt, mittelfristig jedoch einen möglichen Kursausbruch ankündigt. In diesem Zusammenhang müssen die beiden Widerstände bei 3,41 $ und 3,53 $ überwunden werden. Aber auch die diagonale Widerstandslinie muss durchdrungen werden. Das nächste Kursziel liegt dann bei 1,16 $.

Wie Sie Kursexplosionen bei Kryptowährungen nicht als Letztes entdecken

Künstliche Intelligenzen bieten ein revolutionäres Potenzial für unterschiedlichste Branchen. Einer der attraktivsten Anwendungsfälle ist dabei der Finanzmarkt. Nicht ohne Grund soll bereits 80 % des Handelsvolumens auf KIs zurückzuführen sein. Mithilfe von yPredict sollen Anleger künftig mit dem Marktplatz die fortschrittlichsten Analyse- und Handelsmodelle auf KI-Basis abonnieren können. Sie sollen von unter anderem den Top 1 % der Quants entwickelt werden, welche sich auf diese Weise ein passives Nebeneinkommen verdienen sowie über die Gebühren die Plattform und Staker finanzieren. Somit können auch Kleinanleger von den KIs profitieren, welche Daten schneller verarbeiten und aus ihren Fehlern lernen sowie permanent handeln können.

