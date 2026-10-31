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TON-Investition

Toncoin: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet

Toncoin: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Toncoin Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
TON/USD (Toncoin-US-Dollar)
1.21 USD 0.04 USD 3.19 %
Charts | News

Toncoin notierte am 30.10.2025 bei 2,150 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4.651,14 TON im Depot. Da sich der TON-USD-Kurs gestern auf 1,174 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5.461,17 USD wert. Damit wäre die Investition um 45,39 Prozent gesunken.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 1,161 USD und wurde am 29.10.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Toncoin liegt derzeit bei 2,710 USD und wurde am 07.05.2026 erreicht.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak / Shutterstock.com

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