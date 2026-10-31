Toncoin: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet

TON-Investition

31.10.26 19:43 Uhr

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Toncoin Anlegern gebracht.

Toncoin notierte am 30.10.2025 bei 2,150 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4.651,14 TON im Depot. Da sich der TON-USD-Kurs gestern auf 1,174 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5.461,17 USD wert. Damit wäre die Investition um 45,39 Prozent gesunken.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 1,161 USD und wurde am 29.10.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Toncoin liegt derzeit bei 2,710 USD und wurde am 07.05.2026 erreicht.

Redaktion Finanzen.net