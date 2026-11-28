Lohnende Toncoin-Investition?

So viel hätten Anleger mit einem frühen Toncoin-Einstieg verlieren können.

Das 52-Wochen-Tief von TON liegt derzeit bei 0,9398 USD und wurde am 24.11.2026 erreicht. Bei 2,710 USD erreichte Toncoin am 07.05.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Toncoin war am 27.11.2025 1,635 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 61,16 TON-Coins Mit dem TON-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,9775 USD), wäre die Investition nun 59,78 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 40,22 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf TON/USD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TON/USD

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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