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Anlage: Erfolg oder Verlust?

Toncoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht

02.05.26 19:43 Uhr
Toncoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht | finanzen.net

Das wäre der Verlust bei einem frühen Investment in Toncoin gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
TON/USD (Toncoin-US-Dollar)
1,3358 USD 0,0164 USD 1,24%
Charts|News

Vor 1 Jahr war ein Toncoin 3,205 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in TON investiert hat, hat nun 31,20 Toncoin im Portfolio. Die gehaltenen Toncoin wären am 01.05.2026 bei einem TON-USD-Kurs von 1,319 USD 41,17 USD wert gewesen. Das kommt einer Abnahme um 58,83 Prozent gleich.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte TON am 01.03.2026 bei 1,202 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 01.08.2025 erreicht und liegt bei 3,575 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak / Shutterstock.com