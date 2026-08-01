Toncoin: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Lohnende Toncoin-Investition?

01.08.26 19:43 Uhr

Das wäre der Fehlbetrag einer frühen Toncoin-Investition gewesen.

Toncoin notierte am 23.12.2021 bei 3,508 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in TON investiert, befänden sich nun 285,06 Toncoin in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 400,57 USD wert gewesen, da sich der TON-USD-Kurs auf 1,405 USD belief. Damit wäre das Investment 59,94 Prozent weniger wert.

Bei 1,202 USD erreichte TON am 01.03.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 3,565 USD erreichte die Kryptowährung am 03.08.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net