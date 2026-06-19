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Toncoin: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen

20.06.26 19:43 Uhr
Toncoin: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen | finanzen.net

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Toncoin verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
TON/USD (Toncoin-US-Dollar)
1,6178 USD 0,0145 USD 0,90%
Charts|News

Gestern vor 5 Jahren war ein Toncoin 3,508 USD wert. Bei einem TON-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 285,06 Toncoin in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären am 19.06.2026 bei einem TON-USD-Kurs von 1,603 USD 457,03 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert der Investition um 54,30 Prozent verringert.

Am 01.03.2026 erreichte TON sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,202 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Toncoin wurde am 01.08.2025 erreicht und liegt bei 3,575 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak / Shutterstock.com