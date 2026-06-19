Toncoin: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Toncoin verlieren können.
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Gestern vor 5 Jahren war ein Toncoin 3,508 USD wert. Bei einem TON-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 285,06 Toncoin in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären am 19.06.2026 bei einem TON-USD-Kurs von 1,603 USD 457,03 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert der Investition um 54,30 Prozent verringert.
Am 01.03.2026 erreichte TON sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,202 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Toncoin wurde am 01.08.2025 erreicht und liegt bei 3,575 USD.
Redaktion finanzen.net
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