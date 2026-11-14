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Toncoin: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

Toncoin: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

Vor Jahren in Toncoin investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Devisen
TON/USD (Toncoin-US-Dollar)
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Vor 1 Jahr notierte Toncoin bei 1,994 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 501,39 TON im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 547,85 USD, da Toncoin am 13.11.2026 1,093 USD wert war. Damit wäre die Investition 45,22 Prozent weniger wert.

Das 52-Wochen-Tief von TON wurde am 08.11.2026 erreicht und liegt bei 1,020 USD. Bei 2,710 USD erreichte die Kryptowährung am 07.05.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak / Shutterstock.com

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