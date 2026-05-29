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Krypto-Anlage im Blick

Toncoin: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

30.05.26 19:43 Uhr
Toncoin: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren hätten | finanzen.net

Bei einer frühen Toncoin-Investition müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
TON/USD (Toncoin-US-Dollar)
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Charts|News

Toncoin war am 29.05.2025 3,382 USD wert. Bei einem TON-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 295,69 Toncoin in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 516,16 USD, da sich der Wert eines Coins am 29.05.2026 auf 1,746 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 48,38 Prozent abgenommen.

Bei 1,202 USD erreichte die Kryptowährung am 01.03.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 01.08.2025 erreicht und liegt bei 3,575 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak / Shutterstock.com