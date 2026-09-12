Toncoin: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Performance im Fokus

12.09.26 19:43 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Toncoin verlieren können.

Am 01.03.2026 erreichte TON sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,202 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Toncoin liegt derzeit bei 3,227 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.

Toncoin war am 23.12.2021 3,508 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 285,06 TON im Depot. Mit dem TON-USD-Kurs vom 11.09.2026 gerechnet (1,362 USD), wäre das Investment nun 388,29 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 61,17 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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