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Toncoin: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Toncoin: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Toncoin verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
TON/USD (Toncoin-US-Dollar)
1.38 USD 0.02 USD 1.40 %
Charts | News

Toncoin war am 23.12.2021 3,508 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 285,06 TON im Depot. Mit dem TON-USD-Kurs vom 11.09.2026 gerechnet (1,362 USD), wäre das Investment nun 388,29 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 61,17 Prozent.

Am 01.03.2026 erreichte TON sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,202 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Toncoin liegt derzeit bei 3,227 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak / Shutterstock.com

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