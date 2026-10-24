DAX 25.182 -0,7%ESt50 6.068 -0,3%MSCI World 4.875 -0,4%Top 10 Crypto 10,75 ±0,0%Nas 25.955 -0,2%Bitcoin 71.656 -1,0%Euro 1,1204 ±0,0%Öl 116,7 +3,1%Gold 3.994
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Investment unter der Lupe

Toncoin: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Toncoin: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Toncoin Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
TON/USD (Toncoin-US-Dollar)
1.25 USD 0.02 USD 1.93 %
Charts | News

Toncoin kostete gestern vor 5 Jahren 3,508 USD. Bei einer TON-Investition von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 285,06 Toncoin. Das Investment hätte nun einen Wert von 349,68 USD, da sich der Wert eines Coins am 23.10.2026 auf 1,227 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 65,03 Prozent.

Am 01.03.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,202 USD. Am 07.05.2026 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 2,710 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.