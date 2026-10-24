Toncoin: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Toncoin Anlegern gebracht.
Toncoin kostete gestern vor 5 Jahren 3,508 USD. Bei einer TON-Investition von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 285,06 Toncoin. Das Investment hätte nun einen Wert von 349,68 USD, da sich der Wert eines Coins am 23.10.2026 auf 1,227 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 65,03 Prozent.
Am 01.03.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,202 USD. Am 07.05.2026 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 2,710 USD.
Redaktion finanzen.net
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