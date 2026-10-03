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Anlage unter der Lupe

Toncoin: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Toncoin: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Toncoin verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
TON/USD (Toncoin-US-Dollar)
1.51 USD 0.01 USD 0.58 %
Charts | News

Vor 1 Jahr notierte Toncoin bei 2,844 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 351,57 TON. Da sich der TON-USD-Kurs gestern auf 1,503 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 528,39 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 47,16 Prozent.

Am 01.03.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,202 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 2,855 USD und wurde am 06.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak / Shutterstock.com

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