Toncoin: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Anlage unter der Lupe

03.10.26 19:43 Uhr

So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Toncoin verlieren können.

Am 01.03.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,202 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 2,855 USD und wurde am 06.10.2025 erreicht.

Vor 1 Jahr notierte Toncoin bei 2,844 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 351,57 TON. Da sich der TON-USD-Kurs gestern auf 1,503 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 528,39 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 47,16 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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