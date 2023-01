Top 8 der besten günstigen GameFi Kryptowährungen für 2023

Die nächste Generation der Videospiele stellen die Play-to-Earns dar. Denn durch sie werden die Gamer für die Investition ihrer Zeit und Expertise künftig belohnt. Auf diese Weise erhalten angehende E-Sportler sogar eine Möglichkeit, um sich ihre Karriere durch ihren Einsatz und ihre Talente zu finanzieren. Überdies bieten sie wie beim Onlinepoker noch einmal einen zusätzlichen Nervenkitzel. Mittlerweile haben sich die Kryptogames von der ersten Generation enorm weiterentwickelt und bergen ein massives Potenzial, welches sogar der Rezession und industriellen Revolution 4.0 standhalten dürfte. Verpassen Sie jetzt nicht die Chance!

Calvaria (RIA)

Bei Calvaria handelt es sich um das vielversprechendste P2E-Strategiespiel, denn es bietet ebenfalls eine kostenlose Version ohne Wallet. Somit können wesentlich leichter auch Personen von außerhalb des Kryptospaces überzeugt werden, da keine abschreckend hohen Investitionen nötig sind und auch F2P ein großes Potenzial hat. Zudem gehört es zu den wenigen Play-to-Earn-Spielen, welches eine Mobileapp und DAO anbietet. Somit hat es durch die bestmögliche Befriedigung der Nutzerwünsche eine besonders große Chance. Außerdem erfüllt Calvaria die Kriterien an AAA-Spiele durch strategische Vielfalt, Abwechslungsreichtum und animierte 3D-Designs. Über dies soll ein ganzer Kult um das Game inklusive Serien, Comics und weiterer Produkte aufgebaut werden.

RobotEra (TARO)

Bei RobotEra handelt es sich um das außergewöhnlichste Metaversen. Es richtet sich an eine besonders große und heterogene Zielgruppe, wodurch es ein gutes Wachstumspotenzial bieten könnte. Dabei sollen verschiedenste Handlungsmöglichkeiten geboten werden. Zu diesen zählen unter anderem Gaming, Fortbildungen, Meetings, Co-working, 3D-Designs, Kunst, Sport und vieles mehr. Die Nutzer können innerhalb des komplexen Wirtschaftssystems auf unterschiedlichste Weise ein Einkommen generieren. Über dies stehen in dem Sandbox-Metaversum anfängerfreundliche, aber professionelle Tools zur Erstellung eigener NFTs und ganzer Spiele kostenlos zur Verfügung. Durch verschiedene Spielerklassen und Kontinente erhält es dabei einen ganz besonderen Unterhaltungswert.

Gala (GALA)

Gala Games ist eine der führenden Play-to-Earn-Plattformen und bietet bereits ein großes Angebot an 14 unterschiedlichen Kryptospielen sowie einen zugehörigen NFT-Marktplatz. Die Games stammen jedoch nicht nur von den eigenem 90-köpfigen Entwicklerteam, sondern auch von Dritten, welche lediglich die Infrastruktur und den Token verwenden. Zu den bisher angebotenen Genres gehören Shooter, Strategiespiele, Kartenspiele, Survival, Simulationen, Rollenspiele und mehr. Bemerkenswert sind auch die Namen, welche hinter dem Projekt stehen, wie Eric Schiermeyer von Zynga mit FarmVille. Aber auch die Partnerschaften sind bedeutend wie mit AMC Network und The Walking Dead sowie dem Sims-Erfinder beim VOXverse.

Star Atlas (ATLAS)

Bei Star Atlas handelt es sich um ein Gaming-Metaverse, welches im Jahr 2620 spielt. Es wurde auch schon auf Epic Games angekündigt. Innerhalb dessen gibt es 3 große Fraktionen, welche sich in Humanoiden, Aliens und Androiden unterteilen. Das Spiel unterteilt sich in verschiedene Angriffs- und Nicht-Angriffszonen, wobei in den offensiven Bereichen auch Raumschiffe vollständig vernichtet werden können. Die Planeten sind alle Assets, die mit dem nötigen Treibstoff und Scanning-Modulen besucht werden können. Dafür gibt es unterschiedliche Ressourcen, welche in dem Metaversum förderbar sind. Alle Objekte sollen bei dem Spiel in Form von NFTs austauschbar sein und vollständig von den Nutzern besessen werden.

Seascape Crowns (CWS)

Seascape Crowns ist ein angehender GameFi-Anbieter, welcher insbesondere durch sein Spiel Blocklords auf sich aufmerksam gemacht hat. Dabei handelt es sich um eines der am meisten antizipierten Rollenspiele unter den Play-to-Earn-Games. Genauer gesagt ist es ein von den Spielern gesteuertes Mittelalter-Strategiespiel. Innerhalb dessen können die Gamer Bauern, Ritter, Räuber oder Adeliger werden. Diesen stehen unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten in den Bereichen Landwirtschaft, Kampf, Ressourcenmanagement und Herrschaft zur Verfügung. In diesem Zusammenhang besteht auch die Möglichkeit, die Welt mitzugestalten. Zudem entwickelt Seascape Crowns aber auch noch andere Spiele wie Mini Miners. Vorangetrieben wird es von einem Team aus 36 Mitarbeitern.

Vulcan Forged PYR (PYR)

Vulcan Forged ist ein beeindruckendes GameFi-Projekt. Es bietet ein ganzes Sortiment von 10 unterschiedlichen Games sowie einen eigenen NFT-Marktplatz. Zu den Genres zählen unter anderem Rollenspiele, Action-Survival, Kampfspiele, Shooter, Schach und Poker. Die Spiele sind stammen dabei sowohl aus eigener Entwicklung von 30 Mitarbeitern als auch von Dritten über den eigenen Inkubator-Service. Das beeindruckendste Game von ihnen ist derzeit VulcanVerse, welches ein Fantasy-Mittelalter-Metaversum ist. Es wurde unter anderem von mehreren preisgekrönten Autoren sowie unterschiedlichsten Künstlern aus dem Fantasiereich entwickelt. Somit dürfte ein besonders hoher Unterhaltungswert geboten werden. Zudem wurde die preisgekrönte Spielbuchserie „Way of the Tiger“ innerhalb eines Kartenspiels implementiert.

Illuvium (ILV)

Illuvium wird auch als das erste AAA-Spiel auf der Ethereum-Blockchain bezeichnet und es wird von einem professionellen Team von mehr als 150 Personen entwickelt. Innerhalb des verstrahlten Planeten können Monster eingefangen, gepflegt und aufgerüstet werden, die als Illuvials bekannt sind. Von ihnen soll es mehr als 100 unterschiedliche Varianten geben. Sie lassen sich auch sammeln, wobei das ganze Konzept stark an Pokémon erinnert. So kann eine offene Welt erkundet sowie in Player-vs-Player-Kämpfen gegeneinander angetreten werden. Zudem stehen auch verschiedene Quests und Herausforderungen zur Verfügung. Über die Gestaltung des Spiels können die Investoren über die DAO abstimmen.

Catheon Gaming (CATHEON)

Catheon Gaming ist aus dem Sol Chicks Token entstanden und stellt ebenfalls eine der bedeutendsten GameFi-Plattformen dar. Laut HSBC/KMPG zählt das Unternehmen zu den am schnellsten wachsenden im Blockchainbereich im asiatisch-pazifischen Raum. Ihr erstes Spiel Sol Chicks zählte zu dem am meisten antizipierten Blockchainspiel 2021. Zudem gehören mittlerweile 25 verschiedene Games der unterschiedlichsten Genres zum Sortiment von Catheon Gaming. Dies sind unter anderem Rollenspiel, Karaokespiel, Horror FPS, DJ, Survival und Fußball. Dabei erfüllen alle die hohen Standards der AAA-Spiele. Vorangetrieben wird es von 240 Mitarbeitern mit Expertise bei Activision Blizzard, Sony, Zynga, Nvidia, Unity und Warner Bros.

