Trader prognostizieren, dass dieser Meme-Coin nächste Woche um 1000 % explodiert

Der digitale Währungsmarkt zeigt sich am Wochenende wieder von seiner freundlichen Seite. Mit einem deutlichen Kursplus von über 3 % in der Marktbreite hat sich das Sentiment fundamental gewandelt. Damit könnte sich der AiDoge ICO hervorragend eignen, um von einem bullisch werdenden Gesamtmarkt noch stärker zu profitieren. Denn das Team stellt ein exzellentes Timing unter Beweis. Bereits der Vorverkauf war in nur vier Wochen ausverkauft, mit immerhin 14,9 Millionen $ Raising Capital.

Dennoch haben Investoren noch bis morgen die letzte Chance, AI Token zum Launch-Preis zu kaufen – Trader prognostizieren bereits dass der innovative, KI-basierte Meme-Coin nach dem ICO um 1000 % explodieren könnte. Sollte man jetzt AiDoge (AI) kaufen?

Darum sind Memes ein Must-have im Jahr 2023

Memes haben eine bedeutende Rolle als Kommunikationselement im digitalen Zeitalter. Sie sind kulturelle Symbole, die sich viral verbreiten und auf humorvolle oder ironische Weise bestimmte Ideen, Emotionen oder Kommentare in den sozialen Netzwerken transportieren. Damit entsteht eine effektive, lebendige und schnelle Kommunikation in einer visuellen Art und Weise. Memes können beispielsweise komplexe Konzepte vereinfachen, sozialen Zusammenhalt fördern und eine gemeinsame Sprache schaffen.

Die Erstellung von Memes ist jedoch ein Prozess, der sich auf ausgewählte Gruppen bezieht, da die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten nicht verbreitet sind. Wer könnte denn mit einem Grafikprogramm ein hochwertiges Design erstellen?

Der Großteil der Meme-Fans beschränkt sich daher auf das virale Teilen bereits erstellter Memes, anstatt selbst welche zu produzieren. Dieser begrenzte Zugang zur Erstellung von Memes kann die Ausbreitung und Popularität bestimmter Memes begrenzen, da nicht jeder in der Lage ist, sie zu generieren oder angemessen darauf zu reagieren.

Dies könnte sich jedoch in 2023 ändern. Denn dank AiDoge wird die Erstellung von Memes demokratisch. Endlich kann jeder selbst seiner Kreativität freien Lauf lassen und eigene Memes erstellen. Dieses Konzept dürfte eine steigende Nachfrage generieren, was dann dem Utility Token AI im Ökosystem zugutekommt.

AiDoge: KI-basierter Meme-Generator mit passivem Einkommen

AiDoge kombiniert auf einzigartige Weise zwei massive Trend-Themen im Krypto-Bereich: Memes und Künstliche Intelligenz à la ChatGPT. Im Gegensatz zum Dogecoin nutzt AiDoge hochmoderne KI-Technologie, um relevante und unterhaltsame Memes zu generieren. Das Konzept ähnelt dem von ChatGPT – die Nutzer geben einfach einen Text ein und AiDoge entwirft das entsprechende Meme. Natürlich kann die Erstellung durch Interaktion optimiert werden, um ein Bild zu erhalten, das den eigenen Wünschen entspricht.

AiDoge hat die Welt des Meme-Erstellens revolutioniert, indem es ein einzigartiges und innovatives Produkt geschaffen hat. Mit AiDoge können Benutzer 100 % einzigartige Memes erstellen –selbst bei derselben Anfrage werden keine zwei Memes identisch sein. Mit dieser innovativen Technologie ist es einfacher als je zuvor, ein ansprechendes Meme zu erstellen.

Meme-Coin, aber mit Nutzen!

Nach dem Hype der Meme-Coins dürfte die Nachfrage nach Meme-Coins mit Nutzen steigen. Durch das Meme-Branding ziehen diese die Aufmerksamkeit der Community auf sich und erzeugen ein hohes Interesse. Gleichzeitig bieten sie auch nützliche Funktionen und Anwendungsfälle, was das Potenzial für langfristigen Erfolg und Akzeptanz erhöht.

Genau darauf setzt Aidoge (AI). Denn elegant fügt sich AiDoge in das Marktsegment der Meme-Coins ein, die über ein Hunde-Branding verfügen. Allerdings ist hier von Beginn an deutlich mehr Utility vorhanden als bei DOGE & SHIB, die sich zugegebenermaßen mittlerweile an der Fundierung versuchen. Denn AiDoge ist ein KI- und Krypto-basierter Meme-Generator, der auf neuester KI- und ML-Technologie basiert.

Starkes Momentum macht Lust auf mehr! ICO am Montag, dem 19.06

Die Dynamik in einem Presale gibt ersten Aufschluss über das Potenzial, das einem neuen Token im öffentlichen Handel zuteil wird. Geht es nach diesem Indikator, ist das Kurspotenzial bei AiDoge gigantisch. Dass Anleger in rund vier Wochen fast 15 Millionen $ in den neuen Meme-Generator investieren, hätte wohl selbst das Team vorher nicht zu träumen gewagt. Damit zeigte sich bereits eins: AiDoge ist in der Lage für einen viralen Hype, der als notwendige Bedingung für eine parabolische Kursentwicklung gilt.

Am Montag, dem 19.06, wird der ICO abgewickelt. Am gleichen Tag findet der Token-Claim statt. Mehr Informationen dürften Anleger am Wochenende aus den sozialen Netzwerken erhalten.

Letzte Chance: Jetzt AI Token kaufen

Die Zeit läuft. Morgen endet auch die nachträgliche Phase, in der Anleger AI Token für 0,0000336 $ kaufen können. Damit ist Eile geboten – die eigenständige Due-Diligence sollten Investoren zeitnah abschließen. Andernfalls bleibt immer noch der ICO, um AiDoge (AI) zu kaufen.

Die Beteiligung am KI-basierten Meme-Generator durch Kauf des Utility Tokens gelingt übrigens denkbar einfach. Denn dafür besuchen Investoren einfach die Website und verbinden das Krypto-Wallet. Im Anschluss können diese ETH, USDT oder BNB gegen AI tauschen. Sogar mit Kreditkarte lässt sich der Kauf abschließen.

