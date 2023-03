Trading-Tipp: Nutzen Sie🪙Liquid Staking Derivates LSDs furs ETH-Staking!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur VerfĂŒgung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhĂ€lt CryptoPR unter UmstĂ€nden eine Provision – ohne dass fĂŒr Sie Kosten entstehen. FĂŒr Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Wer beim Staking von Ethereum von lukrativen Renditen profitieren wollte, musste anfĂ€nglich 32 ETH aufbringen und sich bewerben. Um die Validator Node im Ethereum Netzwerk zu betreiben, wurden die HĂŒrden von den Entwicklern entsprechend hoch gesetzt, schließlich sichern die Validatoren das Netzwerk.

Um einem grĂ¶ĂŸen Kreis möglicher Kunden Zugang zum ETH 2.0 Staking zu geben, haben Unternehmen wie Lido eigene Lösungen entworfen, darunter Liquid Staking Derivate LSD.

LSDs sind nicht nur fĂŒr Ethereum verfĂŒgbar

Vor allem fĂŒr Kleinanleger ideal

Börsen nutzen LSDs fĂŒr mehr LiquiditĂ€t

Nach Shanghai Update könnte Zahl der Kunden steigen

Was sind Liquid Staking Derivate?

DeFi-Protokolle oder zentralisierte Börsen bieten inzwischen Liquid Staking Derivates an. Damit erhalten Benutzer vom Anbieter native Token im VerhĂ€ltnis 1:1 fĂŒr die gesperrten ETH im Staking. Das bedeutet, die Benutzer erhalten einen einsetzbaren Token fĂŒr DeFi-Anwendungen, wĂ€hrend ihre gesperrten ETH anteilig fĂŒr die Staking-Rewards sorgen.

Mit dieser Vorgehensweise haben Anbieter wie Lido, Rocketpool, Coinbase oder Bybit eine weitere Zielgruppe fĂŒr das GeschĂ€ftsmodell Staking erschlossen und gleichzeitig zusĂ€tzliche LiquiditĂ€t in den Markt gebracht.

Benutzer können den Token verwenden, was sonst beim Staking nicht ĂŒblich ist. Dennoch erwirtschaften die gesperrten Token auf den Blockchains wie Ethereum, Solana oder Polygon Gewinne. Gleichzeitig ist mit dem Einsatz der Liquid Staking Token ebenfalls die Erzielung von Gewinn möglich, denn mit ihm kann der Anleger DeFi-Services nutzen.

Dazu kommt die Tatsache, dass beim Einsatz von Token fĂŒr das Staking auf Ethereum 2.0 ĂŒberhaupt keine Abhebung der gesperrten Token vor dem Shanghai Update möglich ist.

The L2 expansion continues: wstETH comes to Polygon @0xPolygon becomes the third L2 for Lido’s staked ETH, following in the footsteps of Optimism and Arbitrum.



Bridge your wstETH to the Polygon ecosystem to benefit from low gas fees + exciting DeFi opportunities.



pic.twitter.com/KgwO3LDPMw — Lido (@LidoFinance) March 9, 2023

Im Januar 2023 lag das durchschnittliche tĂ€gliche Handelsvolumen von stETH und cbETH bei jeweils 3,3 Millionen USD. bETH kam auf 1,5 Millionen USD durchschnittliches tĂ€gliches Handelsvolumen. Die GebĂŒhren können sehr unterschiedlich sein, das sollten Anleger unbedingt im Vorfeld bei der Auswahl des richtigen LSDs beachten.

Liquid Staking Derivate ideal fĂŒr Kleinanleger

Zu erkennen sind die Liquid Staking Derivate durch zwei vorgesetzte Buchstaben vor dem eigentlichen TokenkĂŒrzel. Beispiele:

cbETH ist der Liquid Staking Token von Coinbase fĂŒr das Staking auf Ethereum 2.0.

stETH ist das Liquid Staking Derivate vom dezentralisierten Protokoll Lido.

bETH wird von der zentralisierten Börse Binance fĂŒr gestakte ETH ausgegeben.

rETH ist der Token des dezentralisierten Protokolls von Rocketpool,

bETH gibt Binance im VerhĂ€ltnis 1:1 fĂŒr den Stake auf Ethereum 2.0 aus.

Das dezentralisierte Lido-Protokoll verwaltet derzeit rund 4,6 Millionen ETH, was einem Marktanteil von 29 % aller gestakten ETH entspricht. Bei Coinbase sind es etwas ĂŒber 2 Millionen ETH und ein Marktanteil von 13 %. Binance liegt abgeschlagen dahinter mit nur rund 1 Million ETH und einem Marktanteil von 6 %. Es gibt noch weitere, kleine Anbieter wie Stakewise. GrundsĂ€tzlich hat jedes LSD seinen eigenen Mechanismus, seine eigene Preisgestaltung und Methoden zur Generierung sekundĂ€rer LiquiditĂ€t.

Wie funktionieren Liquid Staking Derivate?

Benutzer erhalten mit Liquid Staking Derivaten die Möglichkeit, ETH in einen Smart Contract einzuzahlen, der die ETH in der Beacon-Kette fĂŒr vorab ausgewĂ€hlte Validatoren sperrt. Im Gegenzug erhĂ€lt der Nutzer einen Token, das Liquid Staking Derivate. Dieser Token stellt im VerhĂ€ltnis 1:1 die Menge der zugrunde liegenden gestakten ETH dar und erhöht deren Wert durch die Generierung von Staking-Rewards.

Langers is presenting about node operating at the @EthereumDenver devtopia stage right now – or you can watch live on the #EthDenver Twitch channel #3: https://t.co/ZafHygkqZs pic.twitter.com/s2mlrtgmB3 — Rocket Pool (@Rocket_Pool) March 5, 2023

Man kann Liquid Staking Derivate auch als Schuldscheine beschreiben. Wenn nach dem Shanghai Update Auszahlungen der Stakes möglich sind, können die LSDs fĂŒr die zugrunde liegenden ETH zusammen mit den Staking-Rewards eingelöst werden. Der grĂ¶ĂŸte Vorteil von LSDs ist der, dass Benutzer Geld verdienen können, obwohl ihr Investment in das ETH 2.0 Staking fĂŒr einen gewissen Zeitraum gesperrt ist.

Es gibt zwei Arten von Liquid Staking Derivates LSDs:

Rebasing: Thesauriend, Gewinne werden nicht ausgeschĂŒttet, sondern fließen in die Wallet des Benutzers und verbleiben dort zusammen mit dem Investment. Reward Bearing: AusschĂŒttend, Gewinne werden regelmĂ€ĂŸig ausgeschĂŒttet. Die hinterlegte Summe des Investments bleibt immer gleich.

Denkbar sind DeFi-GeschĂ€fte wie Krypto-Kredite, das klassische Krypto-Trading oder das Lending. Am Ende geben Liquid Staking Derivate den Benutzern zusĂ€tzliche Möglichkeiten mit den gesperrten Token Geld zu verdienen. Außerdem mĂŒssen sie nicht die 32 ETH aufbringen, die sonst fĂŒr den Betrieb einer Validator Node im Ethereum Netzwerk notwendig wĂ€ren.

Vorteile von Liquid Staking Derivates LSDs

Keine Notwendigkeit der Hinterlegung von 32 ETH

Bereits mit kleinen BetrĂ€gen am Staking fĂŒr ETH 2.0 teilzunehmen

Zugang zu LiquiditĂ€t fĂŒr weitere DeFi-GeschĂ€fte und Transaktionen

Von Preisschwankungen profitieren beim Kauf von ETH mit LSDs

Auch andere Krypto Projekte lassen sich staken

Nicht jeder Anleger möchte in Ethereum investieren. Gut, dass es auch noch andere Projekte gibt, die das Staking anbieten. Und die Summe des Mindesteinsatzes ist dabei deutlich geringer als bei Ethereum mit 32 ETH. Da wĂ€re beispielsweise der Vorverkauf von Fight Out, eine Fitness-Apps, die Benutzer ins Metaverse bringt. Der individualisierte Avatar von Fight Out ĂŒbertrĂ€gt durch GPS-Technik alle Bewegungen des Nutzers ins Metaverse und erhĂ€lt dort stellvertretend fĂŒr ihn lukrative Krypto-Belohnungen.

Fight Out macht das Trainieren immer und ĂŒberall, und zwar unabhĂ€ngig von langen, oftmals teuren VertrĂ€gen in stationĂ€ren Fitness-Studios möglich. Anleger können den Token $FGHT jetzt im Pre-Sales gĂŒnstig kaufen, noch bevor der offizielle Handel an den Exchanges beginnt. Das Projekt hat jĂŒngst angekĂŒndigt, das Staking einzufĂŒhren. Das bedeutet, Benutzer von Fight Out erhalten eine zusĂ€tzliche Möglichkeit, Gewinne zu erwirtschaften.

Bis zum 31.03.2023 steigt der Pre-Sales Preis fĂŒr den Fight Out Token alle 12 Stunden an. Sie sollten sich also beeilen, denn desto frĂŒher Sie einsteigen, umso höher ist der automatische Wertzuwachs. Derzeit kostet der Token nur 0,02850 USDT und wird zum Ende des Vorverkaufs fĂŒr 0,033 USDT in den Handel gehen. Bisher sind schon ĂŒber 5,44 Millionen US-Dollar eingenommen worden.

Fazit: Liquid Staking Derivates sind einer der Top-Trends des noch jungen Jahres 2023. Benutzer haben den großen Vorteil, dass ihre gesperrten Token nicht unantastbar sind, sondern wĂ€hrend der Sperrung ĂŒber den Staking-Token an DeFi-GeschĂ€ften teilnehmen können. Das GeschĂ€ftsmodell ist auch insofern von Bedeutung, da sich der Markt gerade konsolidiert und die verbliebenen Börsen bzw. Protokolle um Marktanteile kĂ€mpfen.

LSDs bringen neue Kunden in den Markt und erhöhen die LiquiditĂ€t der Handelsplattformen. Anbieter haben teilweise bis zu 25 % GebĂŒhren aufgerufen, was deren Gewinne steigert. Aber der Cashflow wird dringend benötigt und Kunden sind offenbar begeistert von den Möglichkeiten, mit Liquid Staking Token zusĂ€tzliche Renditen zu erwirtschaften. Auch Fight Out wird ein Staking anbieten, was auf der Plattform eine zusĂ€tzliche Einnahmenquelle fĂŒr Benutzer bedeutet.

Unter UmstĂ€nden ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht fĂŒr die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulĂ€ssige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht fĂŒr den Anlegerschutz geeignet. FĂŒhren Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur VerfĂŒgung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tĂ€tig. Ihre langjĂ€hrige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, KryptowĂ€hrungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um ĂŒber aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen FinanzmĂ€rkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in KryptowĂ€hrungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen fĂŒr Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/