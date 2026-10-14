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Tron: So lukrativ wäre ein Investment von vor 1 Jahr gewesen

Tron: So lukrativ wäre ein Investment von vor 1 Jahr gewesen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Tron verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
TRX/USD (Tron-US-Dollar)
0.33 USD 0.01 USD 2.01 %
Charts | News

Am 13.10.2025 kostete Tron 0,3229 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in TRX investiert, befänden sich nun 3.096,66 Tron in seinem Depot. Mit dem TRX-USD-Kurs vom 13.10.2026 gerechnet (0,3272 USD), wäre das Investment nun 1.013,13 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 1,31 Prozent vermehrt.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte TRX am 05.02.2026 bei 0,2693 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,3754 USD und wurde am 26.05.2026 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ws Studio1985 / Shutterstock.com

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