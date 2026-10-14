Tron: So lukrativ wäre ein Investment von vor 1 Jahr gewesen

Performance des Investments

14.10.26 11:03 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Tron verdienen können.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte TRX am 05.02.2026 bei 0,2693 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,3754 USD und wurde am 26.05.2026 erreicht.

Am 13.10.2025 kostete Tron 0,3229 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in TRX investiert, befänden sich nun 3.096,66 Tron in seinem Depot. Mit dem TRX-USD-Kurs vom 13.10.2026 gerechnet (0,3272 USD), wäre das Investment nun 1.013,13 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 1,31 Prozent vermehrt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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