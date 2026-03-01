Tron: So lukrativ wäre ein Investment von vor 3 Jahren gewesen
25.03.26 11:03 Uhr
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Tron-Engagement gewesen.
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Tron wurde gestern vor 3 Jahren bei 0,063478 USD gehandelt. Wenn ein Investor vor 3 Jahren 10.000 USD in TRX investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 157.535,32 Tron. Die gehaltenen Coins wären am 24.03.2026 48.227,66 USD wert gewesen, da der TRX-USD-Kurs bei 0,3061 USD lag. Das entspricht einem Zuwachs um 382,28 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 07.04.2025 erreicht und liegt bei 0,2285 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Tron am 22.08.2025 bei 0,3664 USD..
Redaktion finanzen.net
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