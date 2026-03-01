DAX22.943 +1,4%Est505.653 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3900 +3,8%Nas21.762 -0,8%Bitcoin61.393 +1,0%Euro1,1603 -0,1%Öl99,15 -0,8%Gold4.555 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Allianz 840400 Vonovia A1ML7J Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffen auf 15-Punkte-Plan für Ende des Iran-Krieges: DAX legt zu -- Asiens Börsen höher -- Commerzbank, Rüstungsaktien, Merck & Co., Novo Nordisk, GameStop, Goldpreis, Ölpreis, BASF, VW im Fokus
Top News
Warnsignal am Anleihemarkt: Folgt nun die Stagflation? Experten ziehen Parallelen zu 2008 Warnsignal am Anleihemarkt: Folgt nun die Stagflation? Experten ziehen Parallelen zu 2008
Tron: So lukrativ wäre ein Investment von vor 3 Jahren gewesen Tron: So lukrativ wäre ein Investment von vor 3 Jahren gewesen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Entwicklung des Investments

Tron: So lukrativ wäre ein Investment von vor 3 Jahren gewesen

25.03.26 11:03 Uhr
Tron: So lukrativ wäre ein Investment von vor 3 Jahren gewesen | finanzen.net

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Tron-Engagement gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
TRX/USD (Tron-US-Dollar)
0,3093 USD 0,0031 USD 1,02%
Charts|News

Tron wurde gestern vor 3 Jahren bei 0,063478 USD gehandelt. Wenn ein Investor vor 3 Jahren 10.000 USD in TRX investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 157.535,32 Tron. Die gehaltenen Coins wären am 24.03.2026 48.227,66 USD wert gewesen, da der TRX-USD-Kurs bei 0,3061 USD lag. Das entspricht einem Zuwachs um 382,28 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 07.04.2025 erreicht und liegt bei 0,2285 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Tron am 22.08.2025 bei 0,3664 USD..

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ws Studio1985 / Shutterstock.com